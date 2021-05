Toujours plus de capacitÃ©s solaires pour Adani en Inde qui se rapproche de son objectif de devenir le NÂ°1mondial

Adani Green Energy va acquérir 100% de SB Energy India qui dispose d’un portefeuille de 5 GW d’énergie renouvelable réparti dans quatre Etats en Inde pour une valeur de 3,5 milliards de dollars. La plus grande opération de fusion et acquisition dans le domaine des énergies renouvelables au pays du Taj Mahal !

Le portefeuille cible SB Energy India se compose d’actifs de services publics à grande échelle avec une capacité solaire de 84% (4 180MW), 9% de capacité hybride éolien-solaire (450 MW) et 7% de capacité éolienne (324 MW). Le portefeuille comprend une capacité d’énergie solaire opérationnelle de 1400 MW et 3 554 MW est en construction. Tous les projets ont des PPA de 25 ans avec une note souveraine des contreparties telles que Solar Energy Corporation of India Ltd. (SECI), NTPC Limited et NHPC Limited.

Principalement des parcs solaires

Les actifs d’exploitation faisant partie du portefeuille sont principalement des parcs solaires qui ont été construits et pensés selon les meilleurs standards de développement, de construction, d’exploitation et d’entretien, ce qui en fait l’un des portefeuilles renouvelables de la plus haute qualité en Inde. Avec cette acquisition, AGEL atteindra une capacité renouvelable totale de 24,3 GW et une capacité renouvelable d’exploitation de 4,9 GW. Cette acquisition démontre l’intention d’AGEL de devenir le leader mondial de la transition énergétique durable et en fait l’une des plus grandes plateformes d’énergie renouvelable dans le monde. La clôture de la transaction est soumise à approbations et conditions habituelles.

Le plus grand acteur solaire du monde d’ici 2025

Gautam Adani, Président du Groupe Adani, a déclaré: «Cette acquisition est une autre étape vers la vision que nous avons énoncée en janvier 2020, dans laquelle nous avons exposé nos plans pour devenir le plus grand acteur solaire du monde d’ici 2025 et par la suite le plus grand renouvelable du monde d’ici 2030. L’Inde est sans aucun doute l’un des rares pays à avoir accéléré son engagement mondial en faveur du changement climatique et nous avons l’intention de faire notre part pour exécuter les promesses faites. La plateforme d’énergie renouvelable que nous construisons jettera les bases pour attirer plusieurs autres industries mondiales qui sont de plus en plus en quête de réduction de leur empreinte carbone (ainsi qu’à jeter les bases de l’ouverture de plates-formes adjacentes qui incluent l’hydrogène et le stockage). Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs déclarés de portefeuille solaire quatre ans avant la date limite que nous nous sommes fixée nous-mêmes. La qualité des actifs construits par SoftBank et le groupe Bharti est excellent et je félicite leurs efforts pour soutenir la transition des énergies renouvelables de l’Inde. Nous sommes fiers de faire progresser leur héritage. »