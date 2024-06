Enercoop Auvergne-RhÃ´ne-Alpes (AURA) & Beewatt coopÃ¨rent pour l’Ã©mergence de parcs solaires citoyens en IsÃ¨re

La mobilisation en faveur de la transition énergétique continue de fleurir en Isère. La coopérative Enercoop AURA célèbre un nouveau partenariat aux côtés de la Centrale Villageoise Beewatt pour développer des parcs solaires citoyens sur leur territoire. Une première promesse de bail pour le développement d’un projet a été signée vendredi 21 juin dernier à Châbons avec Madame la Maire. Le premier parc devrait voir le jour en 2026.

La SCIC Enercoop AURA et la Centrale Villageoise Beewatt ont décidé de s’associer pour imaginer ensemble un avenir plus durable grâce au développement de parcs solaires citoyens en Isère. Forte de valeurs communes, les deux structures citoyennes mettent en lien leurs atouts : la connaissance du territoire de Beewatt (présente sur les territoires de Bièvre-Est en Isère) et la compétence de développement de projets solaires d’envergure d’Enercoop AURA. Les deux structures souhaitent développer conjointement une majorité de projets inférieurs à 1 hectare pour accélérer le développement de la transition énergétique locale et contribuer à l’atteinte des objectifs PCAET de la Communauté de Communes Bièvre-Est. Portés par la vision d’une transition qui soit à haute valeur tant environnementale que sociale, les terrains étudiés pour le développement des projets sont des fonciers dégradés (anciennes décharges, anciens bassins de stations d’épuration, carrières).

L’énergie valorisée via de l’autoconsommation collective

L’objectif étant d’avoir des projets par et pour les acteurs locaux, ce partenariat encourage fortement l’implication des citoyens et des collectivités dans leur réalisation. Madame la Maire de Châbons, Marie-Pierre Barani, inaugure ce nouveau partenariat en signant la première promesse de bail pour un projet sur son territoire d’une puissance installée de 550 kW environ. Le potentiel est notamment tourné vers le terrain des anciens lagunages de la communauté de communes, ainsi qu’une ancienne décharge de déchets enfouis. Sur le premier parc, une partie de l’énergie pourrait être valorisée localement pour alimenter les compteurs publics, via de l’autoconsommation collective. La commune propriétaire loue le terrain à Enercoop pour une durée de 30 ans. Les structures travaillent ensuite ensemble sur toute la vie des projets de petits parcs solaires citoyens : développement, construction, et exploitation des installations.