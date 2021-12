QUALITâ€™ENR lance un simulateur des solutions EnR pour guider les particuliers en matiÃ¨re de rÃ©novation Ã©nergÃ©tique

En ce mois de décembre, Qualit’EnR met en ligne un nouveau portail pensé pour les particuliers et développé comme une aide à la décision en matière de rénovation énergétique. Ce nouvel outil digital rassemble une large palette d’informations et de services pratiques permettant aux particuliers d’identifier et d’adopter pour leur logement les solutions de chauffage, eau chaude et électricité alliant énergie renouvelable et performance énergétique.

D’une part, le simulateur leur permet d’identifier instantanément les solutions compatibles avec leur logement. D’autre part, le module « village des EnR », leur offre un aperçu complet des avantages et inconvénients solution par solution. Ces espaces sont connectés à l’annuaire des installateurs RGE qualifiés Qualit’EnR, mis en ligne en septembre dernier.

Le simulateur des solutions EnR, un allié pour les néophytes comme pour les connaisseurs

Le simulateur Qualit’EnR est un outil pédagogique en ligne d’aide à la décision. Il propose via un questionnaire interactif pratique et ludique de simuler une rénovation énergétique en moins de 5 minutes. Qu’il soit néophyte ou spécialiste, l’internaute renseigne son type de logement (individuel ou collectif), sélectionne ensuite son besoin (eau chaude, chauffage, électricité), indique le type d’équipement installé actuellement chez lui (plancher chauffant, radiateur électrique…) et enfin, précise ses contraintes pour affiner la sélection obtenue. Les solutions EnR et à haute-performance préconisées s’affichent alors instantanément. Par exemple, je vis dans un logement individuel, souhaite effectuer des travaux eau chaude et chauffage, suis équipé de radiateurs électriques… Le simulateur oriente vers des solutions bois énergie, pompe à chaleur et eau chaude solaire. En renseignant 2 contraintes supplémentaires comme le manque d’espace extérieur et la non-possibilité de stocker et charger des buches de bois, le simulateur propose alors 5 solutions : chauffage solaire individuel, poêle à granulés indépendant, et 3 types de chauffe-eau thermodynamiques individuels. Autre exemple, je vis en collectif et souhaite m’équiper d’un système de chauffage individuel, suis équipé de radiateurs et/ou planchers chauffant. Le simulateur propose plusieurs types de pompes à chaleur et une chaudière gaz. En précisant que l’appartement n’est pas relié au gaz de ville et qu’une climatisation n’est pas souhaitée. Le simulateur oriente alors vers 2 solutions : la pompe à chaleur aireau monobloc et la pompe à chaleur air-eau split. « Quand nous échangeons avec les particuliers, les questions posées sont généralement : quels travaux effectuer et avec qui ? Grâce à ce simulateur les particuliers trouvent des réponses personnalisées, instantanées sur les solutions énergétiques qui semblent être les plus pertinentes au regard de leurs besoins et de leurs contraintes. D’autre part, nous lueur communiquons la liste de tous les professionnels qualifiés à proximité de chez eux, compétents pour mettre en œuvre ce type de solution. Avec ce nouvel outil, l’enjeu pour Qualit’EnR est de rendre plus concret les projets des particuliers en ciblant les solutions les plus pertinentes puis de s’appuyer sur le savoir-faire local des professionnels qualifiés pour affiner la proposition et mener à bien les travaux », conclut Teddy Puaud, Délégué général de Qualit’EnR.

« Le village des EnR » pour mieux comprendre visuellement le fonctionnement des solutions

En complément du simulateur et avec le « village des EnR », Qualit’EnR propose aux particuliers des informations complètes, interactives et didactiques sur les solutions préconisées pour des travaux de chauffage, eau chaude ou électricité. « Le village des EnR » propose notamment des schémas de principe animés pour aider à visualiser les solutions et leur fonctionnement. L’objectif consiste à aider le particulier dans sa décision d’engager des travaux. « Depuis la définition du projet jusqu’aux conseils d’entretien des appareils en passant par le recensement des aides disponibles… toutes les étapes d’un projet de rénovation énergétique sont maintenant recensées et balisées sur www.qualit-enr.org afin de permettre aux particuliers d’en être les acteurs avisés », conclut Teddy Puaud.

www.qualit-enr.org