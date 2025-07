Nouvelle avancÃ©e pour TSFS avec la signature dâ€™une promesse de bail sur un site emblÃ©matique Ã  Saint-Nicolas-de-la-Balerme (47) !

Trina Solar France Systems (TSFS) poursuit son développement avec succès. Le groupe vient ainsi de signer une promesse de bail avec la commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme, marquant une étape majeure pour un projet de centrale photovoltaïque au sol sur le site d’une ancienne gravière, au lieu-dit “Le Bouchon” dans le Lot-et-Garonne. Ce projet a été désigné lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt en fin d’année 2024. Depuis la notification des résultats, les études environnementales ont été engagées et sont actuellement en cours. La commune, désormais propriétaire du foncier, a officialisé son engagement avec la signature de la promesse de bail le 4 juillet dernier.

« Le projet prévoit la construction d’une centrale solaire de 6,492 MWc, implantée dans un département à fort potentiel solaire, le Lot-et-Garonne. Cette centrale produira près de 9 000 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique (hors chauffage) d’environ 7 600 habitants — près de 20 % de la population d’Agen » confirme le communiqué.

Ce site est emblématique des terrains à privilégier pour le développement du photovoltaïque au sol en France. Classé ZAENR depuis mai 2024, il est non agricole et impropre à une remise en culture en raison de la nature de son sol. Ce projet illustre ainsi parfaitement les orientations nationales et locales, en valorisant une friche industrielle dégradée, sans empiéter sur les terres agricoles de qualité. Le ministère de la Transition énergétique encourage d’ailleurs activement la reconversion de ces anciens sites industriels ou extractifs (gravières, carrières) en lieux de production d’énergie renouvelable.

Encadré

Les prochaines étapes

Poursuite et finalisation des études environnementales dans les mois à venir

Rédaction de l’étude d’impact d’ici fin 2025

Dépôt du permis de construire prévu pour la fin du 1er trimestre 2026

Un projet à la croisée des enjeux énergétiques et environnementaux, au service d’une transition responsable et territoriale.