IDEX/ESR : bientÃ´t un entrepÃ´t XXL Ã©quipÃ© de lâ€™une des plus grandes centrales solaires de France

IDEX est en train d’installer 61 000 m² de panneaux photovoltaïques sur un entrepôt XXL appartenant au groupe ESR et situé à Amiens Saint-Sauveur, pour produire l’équivalent de la consommation de 3500 foyers.

A la demande d’ESR, troisième plus grand gestionnaire d’investissements immobiliers cotés au monde, IDEX va équiper de panneaux photovoltaïques l’une des plus grandes toitures solaires de l’année ! L’entrepôt d’Amiens Saint Sauveur (80), baptisé « Som’Link », est un bâtiment logistique de dernière génération livré en 2023, d’une surface totale de 118 403 m², composé de cellules de stockage. Le locataire est le logisticien international ID Logistics qui s’est engagé sur un bail long terme pour le compte d’un acteur de l’e-commerce.

61 000 m² de surface photovoltaïque

ESR et IDEX ont vu les choses en grand : l’entrepôt XXL verra sa toiture couverte à près de 50% (au lieu des 30% exigés par la loi). Avec une surface photovoltaïque de 61.000 m², les 26.000 panneaux solaires installés devraient ainsi fournir 12.1 MW d’électricité par an, dont une partie directement aux locataires de l’entrepôt. Cela correspond à la consommation annuelle de plus de 3000 foyers. Pas de stockage nécessaire, puisque l’électricité produite sera directement consommée. « La décarbonation de l’empreinte énergétique de nos bâtiments fait partie de l’ADN d’ESR. Nous œuvrons chaque jour avec nos partenaires pour améliorer l’efficacité de nos actifs et les rendre plus performants. Nous sommes ravis de ce partenariat stratégique avec IDEX sur notre site emblématique d’Amiens Saint Sauveur, qui j’espère, se poursuivra sur d’autres projets », souligne Fabien Meyer, Head of Asset Management Continental Europe chez ESR Europe.

Les parkings, un gisement d’énergie supplémentaire

Pour aller plus loin, les deux parkings de 405 places seront équipés d’ombrières photovoltaïques qui couvriront 50% de leur surface (soit 7.696 m², à hauteur de l’exigence de la loi APER), produiront 1,8 MW et injecteront directement sur le réseau une électricité propre, locale et renouvelable. En outre, elles apporteront un confort au personnel et aux visiteurs, en mettant leurs véhicules à l’abri des conditions climatiques – soleil et intempéries. Enfin, l’installation comportera une dizaine de bornes de recharge pour véhicules électriques. L’installation réalisée sur des parkings existants valorisera le patrimoine foncier de l’entrepôt sans artificialisation. Ces deux centrales solaires (toiture et ombrières) sont prévues de rentrer en service en novembre 2025. « Nos équipes IDEX sont ravies de ce projet très ambitieux. Une aussi grosse installation, c’est une première dans la Somme, mais qui a le mérite de se développer de plus en plus dans la région, dans le secteur de la logistique mais aussi chez les industriels, sur les parkings des grandes surfaces et les hôpitaux », se réjouit Édouard Roblot, directeur bâtiments bas carbone chez IDEX.

Encadré

Les conseils sur ce projet

Dans le cadre de cette transaction, ESR Europe était conseillé par le Groupe Caryatid, le cabinet d’avocats Gide, la société ETYO et l’étude notariale Le Breton Notaires. Idex était accompagné par le cabinet d’avocats De Gaulle, Fleurance et Associés, l’étude notariale Ampère Ginisty et la société Shared Value Partners.