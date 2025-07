Le Hi-MO X10 reÃ§oit la certification de classe A pour la rÃ©sistance aux ombrages de TÃœV Rheinland

La série de modules de contact arrière Hi-MO X10 de LONGi a reçu la certification de classe A pour la résistance aux ombres de TÜV Rheinland. La certification met en évidence les solides performances du module sous ombrage partiel et confirme que la série Hi-MO X10 fonctionne en toute sécurité et efficacement dans des environnements réels où l’ombrage des arbres, des bâtiments, des débris ou des salissures est courant.

La conception anti-ombrage de LONGi permet au courant bloqué de contourner les zones ombragées et de circuler à travers des chemins alternatifs, assurant une puissance de sortie stable sur l’ensemble de la chaîne de cellules. Des tests comparatifs montrent que dans des conditions d’ombrage identiques, les modules Hi-MO X10 subissent plus de 70 % de pertes de puissance en moins que les produits TOPCon, ce qui permet de relever efficacement un défi de performance clé dans l’industrie photovoltaïque.

Fiabilité du module de 30 ans grâce à HPBC 2.0 et à la conception intelligente

La série Hi-MO X10 est construite sur la technologie de cellules HPBC 2.0 de LONGi et dispose d’une structure de diode de dérivation spécialement conçue. Lorsque des sections d’un module sont ombrées, le courant bloqué est automatiquement réacheminé, ce qui permet au courant de continuer à circuler à travers les cellules non ombrées de la chaîne. Cela empêche la formation de points chauds, protège la sécurité du système et maintient une production d’énergie stable. En complément de cela, une gamme d’innovations de conception, notamment l’architecture à demi-cellules, la technologie de passivation hybride bipolaire, la soudure intelligente et les lignes de grille ultra-fines en argent pur, qui aident à réduire les pertes de tranchage, les fuites de bord et les pertes de transmission de courant. Ces caractéristiques améliorent la résistance à la dégradation des cellules et garantissent des performances fiables sur un cycle de vie de 30 ans, offrant ainsi une valeur à long terme aux propriétaires de systèmes.