NouveautÃ©s produits K2 Systems : entre montage mÃ©canique rapide et planification numÃ©rique

K2 Systems présente les nouveaux systèmes de montage et fonctionnalités de service à l’occasion de la conférence solaire numérique SOCO 2020 qui se tiendra le 30 juin 2020. Dans le contexte actuel lié à l’épidémie de Covid-19 et suite à l’annulation de The Smarter E, la SOCO offre une excellente opportunité d’échanger sans contact. Avec ses nouveautés, depuis l’entretien initial jusqu’à la réception de l’installation solaire en passant par le montage, l’entreprise met à la disposition de ses clients des outils numériques tels que K2 Base, les applis K2 Roof Check et K2 Docu, ainsi que des systèmes de montage simples à assembler, pour une installation facile, rapide et fiable.

Parmi les nouveautés produits de cette année

K2 Base 3.0 permet une pose photovoltaïque encore plus rapide

Le logiciel de planification K2 Base s’est doté d’un look moderne, de nouveaux éléments de commande et d’un nouveau tableau de bord pour un traitement des commandes efficace. Grâce à une programmation améliorée, le calcul est encore plus rapide et, outre les outils déjà proposés du fabricant leader d’onduleurs, l’outil de prévision du rendement Archelios Pro est désormais également relié à K2 Base.

L’appli K2 Roof Check calcule un prix indicatif en un clin d’œil

Lancée en 2017, l’appli K2 Roof Check dispose désormais d’une nouvelle fonction, permettant à l’installateur de calculer directement chez le client un prix indicatif fiable pour la structure porteuse.

L’appli K2 Docu simplifie la documentation des chantiers et offre un support à la réception de l’installation

Avec la nouvelle appli K2 Docu, l’installateur peut très facilement traiter la documentation des chantiers par voie numérique, à l’aide d’un simple smartphone.

L’utilisation du nouveau système de toit plat Dome 6 permet de gagner du temps, car l’installation est 50 % plus rapide

Les S- et D-Dome 6 sont prémontés à 80 % et, grâce à une technique innovante de goupilles enfichables, ils sont désormais dépourvus de raccords vissés. Pour les toits plats inclinés jusqu’à 10° ou présentant des réserves de charge plus faibles, un raccordement fixe est par ailleurs possible.

Le système MicroRail permet, grâce à une fixation sur la couverture du toit, de fixer les installations photovoltaïques sur les toits en tôle ondulée.

RailUp assure une meilleure ventilation arrière dans les deux systèmes de tôle trapézoïdale SpeedRail et MultiRail.



La gamme des crochets de toiture s’enrichit du flexible CrossHook 4SL pour le système SolidRail et du nouveau crochet de toiture SingleHook Alpin pour les charges de neige élevées.

K2 Base 3.0 permet une pose photovoltaïque encore plus rapide

Nouvelle interface intuitive, champs de saisie améliorés, navigation plus claire et barre de menu réduite assurent un guidage utilisateur simplifié. De même, grâce à une programmation de système améliorée, la pose est encore plus rapide. Le nouveau tableau de bord permet en outre un traitement efficace des commandes et simplifie la gestion de projet des utilisateurs actifs, qui sont désormais plus de 20 000. Si l’utilisateur a des questions urgentes concernant la planification, il peut directement chatter en allemand, anglais ou français avec le K2 Sherpa ou Facebook Messenger et ainsi résoudre son problème. Autre possibilité pour économiser du temps, l’utilisation de K2+. Grâce au transfert des données, inutile de saisir de nouveau les données du projet, par exemple dans les outils des fabricants d’onduleurs Fronius, GoodWe, KOSTAL, SMA ou SolarEdge et désormais également pour l’outil de prévision du rendement Archelios Pro.

L’appli K2 Roof Check, pour calculer un prix indicatif en un clin d’œil

Comme son nom l’indique, l’appli K2 Roof Check permet à l’utilisateur de renseigner les principaux paramètres du projet directement depuis le toit et de les enregistrer dans sa mémoire de projets. Plus tard, au bureau, il peut y accéder directement et commencer la pose de l’installation dans K2 Base sans devoir saisir les données une seconde fois. Cela permet de gagner du temps et, grâce au catalogue produits intégré, l’installateur a toujours un aperçu de toutes les gammes du système. Nouveauté dans l’appli, la fonction dite matrice prix indicatif, grâce à laquelle l’utilisateur obtient immédiatement un prix indicatif fiable (prix par kWp et un prix total) en entrant le nombre de modules, la puissance du module et le système de montage. « L’appli K2 Roof Check est un outil génial pour le support des ventes, car lors de l’entretien initial, l’installateur fournit au client final des prix fiables et lui montre l’installation solaire planifiée en s’appuyant sur des projets de référence – et tout cela depuis un smartphone », déclare Stefan Köhl, Responsable Digital Solutions chez K2 Systems.

L’appli K2 Docu simplifie la documentation des chantiers et offre un support lors de la réception de l’installation

« Parmi les missions les plus chronophages d’un installateur, la documentation, le plus souvent bureaucratique. Une corvée pour nos clients, dont nous avons tenu compte avec notre deuxième appli, en développant un outil qui permet un traitement numérique rapide de la paperasserie essentiellement analogique et de clôturer la réception de l’installation », déclare Stefan Köhl. Avec l’appli K2 Docu, l’installateur ajoute et collecte tous les documents, puis clôture complètement la documentation par la signature du client final, le tout sur place lors de la remise. Grâce au compte utilisateur commun des applis K2 Docu et K2 Roof Check et de K2 Base, la documentation relative au système du montage, par exemple, se trouve dans l’appli, notamment la fiche produit, la notice de montage, le rapport K2 Base ou les conditions de garantie. L’utilisateur les complète à l’aide d’une fonction intuitive glisser-déposer, qui lui permet par exemple d’ajouter la documentation du fabricant des modules solaires et onduleurs utilisés, pour tout avoir à portée de main. « Notre appli K2 Roof Check est un outil précieux lors de la phase d’offre, pour K2 Base dans la phase

de planification, notre équipe de support, nos offres de webinaires et vidéos dans la phase d’installation et la nouvelle appli K2 Docu désormais aussi lors de la phase de documentation, » décrit le Responsable Digital Solutions. L’appli K2 Docu sera prochainement disponible au téléchargement dans les app stores habituels.

L’utilisation du nouveau système pour toits plats Dome 6 permet de gagner du temps, car l’installation est 50 % plus rapide

« Une structure porteuse doit être facile à monter et simple ! Nous y sommes parvenus avec le nouveau système pour toits plats Dome 6, car le montage est 50 pour cent plus rapide, » affirme Matthias Rentschler, chef de produit chez K2 Systems. La durée d’installation du S-Dome 6 à inclinaison unilatérale et du D-Dome 6 à inclinaison bilatérale est désormais plus rapide grâce à un système prémonté à 80 pour cent et interconnecté par des goupilles enfichables, permettant de renoncer aux raccords vissés. Par ailleurs, K2 Systems offre un gabarit d’espacement pratique qui permet un alignement rapide et précis sur le toit. Le Dome 6 est doté du Mat S en EPDM résistant au cisaillement, qui absorbe et compense les tolérances. Le système pour toits plats se combine au rail de base, le célèbre SpeedRail. Il devient alors polyvalent, car il peut être utilisé sur des toits plats avec le Mat S et, associé aux SpeedClips, sur des toits en tôle trapézoïdale inclinés. Pour les toits plats qui présentent une inclinaison supérieure (> 3°) ou des réserves de charge plus faibles pour un lestage suffisant, le kit Dome FixPro Set offre désormais la solution adaptée pour un raccordement fixe. Grâce à un ancrage économe en ballast, tous les systèmes K2 pour toits plats peuvent être installés sur les toits atteignant une inclinaison de 10 %. La planification de l’ancrage sera prochainement disponible dans K2 Base et automatiquement prise en compte en fonction de l’inclinaison de toit saisie. L’utilisateur peut faire son choix à partir d’une présélection d’ancrages ou saisir la force d’ancrage respective qu’il a lui même définie. Une fois la pose terminée, outre le nombre d’ancrages, le rapport de projet fournit également à l’utilisateur la position de l’ancrage.

Le système MicroRail permet une fixation fiable des installations photovoltaïques sur des toits en tôle ondulée

Pour les toits présentant une tôle ondulée inclinée, le nouveau système MicroRail offre une solution de montage très rapide et facile à assembler. La particularité du système, c’est le composant MicroRail, qui réunit fixations de toit et rail en un seul élément. Associé à la tôle adaptatrice (kit MicroRail CSM), le système offre une alternative originale, car la fixation se fait directement dans la couverture du toit et non avec une vis à double filetage supplémentaire ou une fixation pour équipements solaires, comme c’était le cas jusqu’à présent.

Le MicroRail en aluminium existant se visse directement sur les crêtes à l’aide de vis à tôle mince et parallèlement aux nervures. « C’est plus particulièrement en Australie, au Brésil et en Asie que les bâtiments sont souvent recouverts de tôles ondulées. Dans ce cas, le nouveau système MicroRail offre une solution très rapide à installer et optimisée du point de vue des matériaux, » poursuit Eva Berger. La MiniClamp, la pince de module éprouvée du système à rails courts MiniRail, permet de monter les modules en paysage. « Le design du nouveau MicroRail a été conçu pour s’adapter au canal de rail du système MiniRail, afin que nos clients puissent sans problème équiper d’une pince les toits en tôle trapézoïdale ou à tôle ondulée », affirme Eva Berger, Responsable chef de produit chez K2 Systems.

Le RailUp assure une meilleure ventilation arrière

Les systèmes SpeedRail et MultiRail sont dotés d’un composant supplémentaire pratique : le RailUp. « Le RailUp permet, grâce à une meilleure ventilation arrière des modules, d’obtenir rapidement un rehaussement des modules et assure des rendements nettement supérieurs sur les toits à tôle trapézoïdale », déclare Matthias Rentschler, responsable chef de produit chez K2 Systems.

« Sur les marchés comme l’Espagne, le Brésil, l’Afrique du Sud ou par exemple la Région MENA, il existe une forte demande pour ce type de rehaussements. Avec le RailUp, nous avons développé une solution très facile et surtout très rapide à monter qui, selon notre principe modulaire, s’adapte aussi bien au SpeedRail qu’au MultiRail ! »

Gamme des crochets de toiture : CrossHook 4SL et SingleHook Alpin

Le CrossHook, le classique crochet de toiture réglable en hauteur, est désormais également disponible pour le système SolidRail. Le nouveau CrossHook 4SL est réglable latéralement et en hauteur pour la zone de charpente (40/47/54 millimètres) et la hauteur de la flèche est elle aussi réglable (55-85 millimètres).

« Très prisé des clients, le CrossHook 4S, qui est installé combiné au SingleRail K2, séduit par sa polyvalence et sa solidité. Avec le nouveau CrossHook 4SL, ces avantages sont désormais également disponibles pour le SolidRail K2 », poursuit Eva Berger, responsable chef de produit. Autre nouveauté dans la gamme produits, le crochet de toiture en aluminium SingleHook Alpin pour le système SingleRail, adapté aux régions où les charges de neige sont particulièrement élevées.

www.solar-conference.com