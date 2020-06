Le premier magazine Plein Soleil post-Covid vient de sortir avec un double numÃ©ro estival 67-68

Après un confinement de quelques mois pour des raisons qui ont échappé à notre volonté, le magazine Plein Soleil ressort en ce début d’été 2020. Autour d’une actualité chargée et notamment cette relance post-Covid portée par un Green Deal européen qui fera la part belle à l’énergie solaire. N’en doutons pas ! Et Plein Soleil d’apporter des éléments objectifs qui montrent justement que l’énergie solaire est la mieux placée en termes de compétitivité, de facilité de mise en place et de créations d’emploi pour être le pilier de cette relance par le « vert » ! Les dernières élections municipales en France ont en tous les cas montré que les citoyens étaient très favorables aux scénarii mettant en avant les énergies vertes et le solaire en particulier.

Dans ce Plein Soleil également, un dossier consacré au revival de l’industrie photovoltaïques françaises avec des acteurs comme Apollon Solar, Recom-Sillia, Dualsun, qui développent de nouvelles lignes de production de panneaux solaires en Bretagne et en région AURA. Une relance de l’industrie inattendue qui correspond à la période post-Covid au cours de laquelle il a été beaucoup question de relocalisation de l’industrie. Feu de paille ou tendance de fond. A lire.

Des reportages sont également à découvrir au fil des pages : l’antiquaire de la distribution d’équipements PV, Solar Distribution, capable de dénicher des onduleurs neufs fabriqués en 2011 au bout du monde pour dépanner n’importe quel développeur, mais aussi la société Terreal qui vient de lancer un grand plan de développement du solaire dans le résidentiel ou encore la start-up STEPSol créée en septembre 2016 en Corse par Didier Pierrat-Agostini et Tina Le Mao, qui met en avant une technologie de stockage de l’énergie solaire grâce à du stockage hydraulique : une micro-STEP solaire. Son projet de Mauseleo en Corse a même terminé à la première place des lauréats du dernier appel d’offres CRE PV+Stockage en ZNI. Sans oublier la relance du solaire thermique par les projets XXL et l’interview de Barthélémy Rouer, fondateur et président de WPO, dont l’Offre au public de jetons GreenTokens a obtenu le visa de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), une première mondiale pour une ICO opérée par une blockchain dans le domaine de l’énergie. Autant de news et d’infos solaires en cascade ! Bonne lecture…