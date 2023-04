NOUVEAUTE : formation gratuite Tecsol/SECC consacrÃ©e aux toitures solaires/vÃ©gÃ©talisÃ©es le 15 mai prochain

Les formations gratuites Tecsol s’enrichissent d’une nouvelle session consacrée à une technologie d’avenir qui mêlent, dans une synergie de bon aloi, toitures végétalisées et installations solaires. Cette formation sera donnée par le binôme Sébastien Deccotegnie, ingénieur Tecsol et Amandine Clemence, biologiste du bureau d’études SECC spécialisé dans les toitures végétalisées. Quatre questions à ces deux sachants pédagogues, comme une mise en bouche à la formation.

Tecsol Blog : Pourquoi une nouvelle formation sur les toitures végétalisées solaires ?

Sébastien Deccotegnie : Cette formation tombe à point nommé par rapport à l’évolution de la réglementation du Code de l’urbanisme et du Code de la Construction et de l’habitat. Il faut désormais pour obtenir un permis de construire pour un bâtiment neuf de plus de plus 1000 m² – bientôt 500 m² – ou pour une rénovation lourde d’un bâtiment de plus de 500 m² s’assurer de la couverture de 30% de la toiture avec une solution végétalisée ou une solution solaire.

TB : Et pourquoi pas les deux ?

Amandine Clemence : Et pourquoi pas comme vous le dites. Dans ce cas, le « ou » mathématique est inclusif. Cela veut dire en effet qu’il peut s’agir des deux solutions ensemble. Et c’est plutôt une bonne chose car l’association du duo solaire/végétalisé fait sens dans une logique gagnant-gagnant. L’objectif de la formation est justement de montrer que les deux technos sont complémentaires et surtout pas concurrentes.

TB : Quelles sont les avantages de chaque techno ?

AC : La végétalisation participe de la régulation des eaux pluviales en limitant les débits à gérer. Alors que l’intensité des phénomènes météo va croissante, la végétalisation est un bon rempart contre les pluies diluviennes. La végétalisation est aussi un foyer de biodiversité avec de la flore variée et des insectes.

SD : Une installation solaire sur sa toiture en autoconsommation, c’est une baisse immédiate de sa facture énergétique et une limitation des émissions de gaz à effet de serre. C’est aussi un plus pour la politique RSE de l’entreprise.

TB : Quelles sont les synergies entre les deux solutions ?

AC : D’un côté, la végétalisation rafraîchit l’espace autour des panneaux. De l’autre, les modules, par l’ombre portée, limitent l’asséchement trop rapide de la terre. Pour des écosystèmes plus favorables au développement de la biodiversité !

SD : L’évaporation et le rafraîchissement générés par la toiture végétalisée humide permet une circulation d’air plus fraîche sous les panneaux. Par ce phénomène, on note une amélioration du rendement des modules surtout en période de fortes chaleurs.

Rendez-vous donc le 15 mai prochain pour en savoir plus sur les toitures solaires végétalisées.