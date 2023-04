Le spÃ©cialiste du solaire Sunâ€™R se dÃ©ploie dans lâ€™hydroÃ©lectricitÃ©

Sun’R annonce l’acquisition de la centrale hydroélectrique de Grépiac (Haute-Garonne). Avec cette opération, Sun’R et le groupe Eiffage exploitent désormais un parc de 15 centrales pour une capacité de production cumulée de 40 GWh .

Annoncé en décembre 2022, le rapprochement entre Eiffage et Sun’R marquait la volonté des deux entreprises de créer de nouvelles synergies en faveur de l’environnement et de faire de Sun’R la plateforme de développement des énergies renouvelables du groupe ainsi qu’un acteur de pointe en la matière. Avec l’acquisition de la centrale de Grépiac quatre mois plus tard, Sun’R matérialise cette ambition et lance officiellement son activité de production d’énergie hydroélectrique, au travers d’une entité dédiée : Sun’Hydro.

La centrale de Grépiac complète ainsi le réseau existant de 14 autres centrales Sun’Hydro, un portefeuille constitué dans le cadre de son développement initial au sein d’Eiffage. Avec ces 15 centrales réparties dans le Sud-Ouest et la région Rhône-Alpes, pour une capacité de production annuelle de 40 GWh, Sun’Hydro initie une stratégie d’acquisition et de modernisation d’infrastructures de petites et moyennes tailles, avec toute la prise en compte des nouveaux enjeux climatiques et de gestion raisonnée de l’eau sur le long terme. Construite en 1986 sur la rivière Ariège, la centrale de Grépiac a été entièrement rénovée en 2022, permettant ainsi de doubler la production annuelle pour la porter à 6 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique de 1 000 habitants correspondant à la population totale de la ville de Grépiac.

« Cette acquisition est l’illustration concrète des nouvelles possibilités offertes par le rapprochement entre les groupes Sun’R et Eiffage. Avec Sun’Hydro, nous diversifions l’offre énergétique du groupe Sun’R, déjà pionnier sur le photovoltaïque et l’agrivoltaïsme. Ce mix plus diversifié profitera également à notre filiale Volterres, fournisseur d’électricité indépendant, qui pourra ainsi proposer davantage de sources d’énergies renouvelables, locales et complémentaires à ses clients. » déclare Antoine Nogier, Président de Sun’R.