Nouveau webinaire SMA le 9 janvier prochain

Nouvelle année. Nouveau webinaire ! La SMA Solar Academy invite à suivre un nouveau webinaire consacré au SMA Data Manager M et Sunny Portal by ennexOS le mardi 9 janvier 2018 de 9H30 à 11H00. Ce webinaire permettra de découvrir la nouvelle solution qui révolutionne la surveillance des installations photovoltaïques. Innovant, adapté à tous les projets de production/autoconsommation et évolutif, le SMA Data Manager M, associé au nouveau Sunny Portal by ennexOS, a pour ambition de devenir le point d’entrée et de supervision de tous vos futurs projets. Découvrez dans ce nouveau webinaire toutes les fonctionnalités de cette solution pour les installations sur grandes toitures, ou ombrières de parking, en production et autoconsommation.

Le contenu du webinaire

La digitalisation du marché de l’énergie

Le nouveau SMA Data Manager M et le système d’exploitation ennexOS

Le remplacement du Cluster Controller-S et l’adaptation à vos projets

Pour s’inscrire gratuitement…