19Ã¨me Ã©dition des Assises EuropÃ©ennes de la Transition EnergÃ©tique Ã  GenÃ¨ve fin janvier

Du 30 janvier au 1er février 2018, l’agglomération transfrontalière du Grand Genève accueille, au centre de Congrès Palexpo, la 19ème édition des Assises européennes de la transition énergétique. Près de 3 500 participants – représentants des pouvoirs publics, des mondes économiques et académiques et de la société civile, sont attendus pour échanger et débattre de leur engagement en faveur de la transition énergétique autour du fil rouge « Coopérer pour réussir la transition énergétique ».

travers un programme composé de plus d’une centaine de rendez-vous plénières, ateliers et visites thématiques, la manifestation propose de dépasser les approches sectorielles pour s’ouvrir aux transitions multiples qui repoussent les limites technologiques et institutionnelles. Lors de la COP 23, Antonio Guterres – Secrétaire général de l’ONU, a appelé à une « coalition d’actions dans tous les secteurs pour mener la lutte contre le réchauffement climatique ». l’occasion des Assises 2018, les gouvernements et acteurs de la transition énergétique apporteront leur regard sur ces enjeux majeurs et partageront leurs expériences et solutions.

Un temps fort dans le calendrier international de la transition énergétique des territoires

Lancées en 1999 par la Communauté urbaine de Dunkerque et l’ADEME, puis co-organisées par Bordeaux Métropole et l’Agglomération transfrontalière du Grand Genève, les « Assises Européennes de la Transition Energétique » sont devenues au fil du temps le rendez-vous annuel des acteurs territoriaux européens engagés dans la transition énergétique. Organisées dans la continuité des temps forts gouvernementaux et notamment des sommets de l’ONU sur le Climat (COP), les Assises sont l’occasion pour les gouvernements et acteurs locaux européens de s’approprier de manière collective les nouveaux enjeux nationaux et internationaux, de partager des expériences réussies, de créer de nouveaux outils et modes de coopération pour mettre en œuvre de manière concrète et concertée, la transition énergétique à l’échelon local.

3 JOURS POUR ÉCHANGER, DÉBATTRE, COOPÉRER

ET IMAGINER LA TRANSITION ENERGÉTIQUE DES TERRITOIRES

Pendant 3 jours, les Assises Européennes de la Transition Énergétique proposent aux participants un programme multi-formats, qui alterne temps d’information et temps d’échanges, temps d’inspiration et temps de co-construction.

 13 plénières pour poser les grands enjeux actuels de la transition énergétique.

 Plus de 110 ateliers, imaginés en collaboration avec les acteurs locaux engagés dans la transition énergétique pour faire des Assises un véritable laboratoire de partage d’expériences, d’idées et d’élaboration de solutions concrètes. Cette année, pas moins de 250 intervenants de toute l’Europe élus, citoyens, chercheurs, entreprises ou encore techniciens territoriaux, ont contribué à l’élaboration de ce programme, via un appel à contributions lancé en juin dernier.

 6 visites thématiques pour découvrir la transition énergétique en action.

Rénovation énergétique d’une copropriété des années 50, réseau de froid et de chauffage d’un quartier mis en place à partir de l’eau du Lac Léman ou encore valorisation des déchets en biométhane GNV pour véhicules : autant d’initiatives exemplaires et innovantes, mises en oeuvre sur le territoire transfrontalier du Grand Genève, à découvrir. Programme complet sur www.assises-energie.net (inscriptions préalables obligatoires nombre de places limité).

« Evénement dans l’évènement » : le « carrefour des métiers de la transition énergétique ». La transition énergétique fait émerger de nouvelles filières et de nouveaux métiers. Près de 60% des élèves exerceront demain un métier qui n’existe pas encore aujourd’hui. Véritable « événement dans l’événement », le « Carrefour des Métiers de la Transition Energétique » met en avant cette révolution professionnelle. Pendant 3 jours, au sein de Palexpo, les acteurs pour l’emploi et la formation du territoire franco-valdo-genevois, ainsi que les entreprises et professionnels de l’énergie accueilleront le public afin d’informer et de sensibiliser aux perspectives d’emploi et de formation de la filière.

