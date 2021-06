Nouveau wÃ©binaire Enerfip dÃ©diÃ© aux financements de projets auto-consommation et de projets dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique

Longtemps sujets à caution, les projets d’auto-consommation et d’efficacités énergétiques sont parvenus à définir des modèles économiques qui font désormais leur preuve. Pour autant, leur financement demeure souvent difficile, et proposer des solutions ad’hoc aux différents acteurs du secteur devient essentiel. C’est face à ce constat qu’Enerfip a construit une offre dédiée, déjà mise en œuvre à plusieurs reprises, et qui sera présentée au cours du wébinaire du Mardi 15 Juin, à 11h.

Répondre aux attentes des porteurs de projets

La grande diversité de ces projets et la nécessité de réaliser des audits très détaillés et sur-mesure pour chacun d’entre eux constituent une complexité forte. En outre, la question des contreparties s’avère hautement sensible car elle incarne le pilier central de ces modèles. Pour répondre à ces enjeux, Enerfip se positionne sur la tiers-financement et la ventilation du risque, tel que :

Les actifs financés, et qui centralisent la valeur des projets, reste propriétés des financeurs ou des intermédiaires mais avec nantissement ;

Des véhicules d’investissement sont créés ad’hoc pour financer plusieurs projets s’appuyant sur diverses contre-parties.

Pour décrire tout cela, Enerfip présentera sur une durée d’une heure un wébinaire dédié à ces différentes offres de services. L’occasion pour les porteurs de projets d’appréhender les modalités et modes opératoires proposés, et de découvrir les avantages des solutions mises en avant par la plateforme. Un temps sera prévu au cours de la séance pour répondre aux diverses questions des participants.

app.livestorm.co/enerfip/le-financement-des-projets-autoconsommation-et-defficacite-energetique?type=detailed