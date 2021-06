EGCS 2021, le 15 juin prochain : pour accÃ©lÃ©rer vers lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique dÃ©carbonÃ©e avec la chaleur solaire !

ENERPLAN, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire, et ATLANSUN, le réseau regroupant l’ensemble des acteurs professionnels de la filière solaire du Grand Ouest, co-organisent les États généraux de la chaleur solaire – mardi 15 juin – 9h à 17h. Alors qu’une embellie du marché solaire thermique se confirme en ce premier semestre 2021, beaucoup de défis restent encore à relever pour la filière et c’est sur ce signal de dynamisme empreint d’une certaine vigilance, que les acteurs de la chaleur solaire se retrouveront afin d’échanger sur les enjeux d’actualité.

La crise actuelle, engendrée par la situation sanitaire, génère des retombées collatérales qui affectent les marchés de manière plus globale, notamment en termes d’approvisionnement de matières premières. Ce contexte a favorisé l’émergence d’une prise de conscience sur la nécessité d’aboutir à une certaine autonomie, sécurisante à plusieurs niveaux : local, national et européen.

Une réponse pour atteindre l’indépendance énergétique

Le solaire thermique, qui utilise l’énergie du solaire pour produire, stocker et autoconsommer de l’eau chaude destinée aux consommations sanitaires, au chauffage, mais aussi aux besoins industriels et agricoles, apporte une réponse pour atteindre l’indépendance énergétique. Cette journée sera d’ailleurs l’occasion de partager autour de l’ensemble des solutions apportées par le solaire thermique pour atteindre nos objectifs énergétiques et environnementaux. Il sera évoqué l’Appel A Projet grandes installations, reconduit par l’ADEME, qui demeure également une source de bonnes nouvelles avec la mise en service réalisée ou en cours de trois projets, retardés en 2020, pour une surface totale de 22400 m². Des échanges seront noués autour de l’impact de la future réglementation environnementale des bâtiments (RE2020), qui sera déterminante pour les futurs projets de chaleur solaire dans le neuf. Enfin nous reviendrons sur les projets en régions Pays de la Loire et Bretagne, territoires d’action d’Atlansun, car l’énergie solaire est avant tout une énergie des territoires.

« Permettre à cette technologie génératrice d’emplois locaux de continuer à se développer »

« Les différentes thématiques traitées à l’occasion de ces États Généraux permettront de rappeler que la chaleur solaire dispose de bases solides aux niveaux industriel, commercial et technique pour proposer une solution compétitive, propre et fiable afin d’atteindre l’indépendance énergétique décarbonée. Nous souhaitons continuer à travailler avec les pouvoirs publics pour permettre à cette technologie génératrice d’emplois locaux de continuer à se développer dans les meilleures conditions, en restant vigilants sur la juste utilisation des dispositifs d’aide ainsi que sur la mise en œuvre des évolutions réglementaires » déclare Olivier Godin, Vice-président du syndicat ENERPLAN. « Atlansun accompagne à la fois les porteurs de projets solaire thermique (entreprises et collectivités) mais aussi les démarches territorialisées de promotion de la chaleur renouvelable accompagnées par l’ADEME. Avec l’articulation entre accompagnement de proximité dans le cadre des contrats territoriaux, connaissance métier par Atlansun et Fonds chaleur, c’est tout un ensemble d’acteurs qui contribue à accélérer la réussite des projets, de l’idée à la concrétisation. Nous contribuons également à développer la formation et l’attractivité des métiers car le solaire recrute dans l’Ouest ! » poursuit Yvan Peneau, Vice-président d’Atlansun.

Suivez les États généraux en direct depuis la Bretagne ! L’événement 100% en ligne et 100% gratuit, sera retransmis en temps réel, sur notre chaîne YouTube. Les intervenants, sponsors et partenaires, ainsi que la presse pourront se retrouver sur place, dans le respect des consignes d’hygiène et de sécurité.

www.etats-generaux-chaleur-solaire.fr/