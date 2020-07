DÃ©velopper le stockage de lâ€™Ã©nergie dans lâ€™UE pour favoriser la dÃ©carbonation

Avec un mix européen reposant de plus en plus sur les énergies renouvelables, les députés proposent de développer l’hydrogène vert et les batteries domestiques comme solutions de stockage.

Dans un rapport adopté vendredi par 556 voix pour, 22 contre et 110 abstentions, les députés ont présenté leur stratégie en matière de stockage de l’énergie, qui devrait jouer un rôle majeur dans la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sur le changement climatique.

Un prérequis essentiel

La députée en charge du dossier, Claudia Gamon (Renew Europe, AT), a déclaré: ‘‘Le stockage de l’énergie est un prérequis essentiel à la transition vers une économie décarbonée fondée sur les sources d’énergie renouvelables. L’électricité produite par l’énergie solaire ou éolienne n’étant pas toujours disponible en quantité suffisante, nous avons besoin de stocker l’énergie. Au-delà de certaines technologies de stockage qui ont déjà fait leurs preuves, comme le stockage par pompage, d’autres technologies joueront un rôle primordial à l’avenir, telles que les batteries de nouvelle génération, le stockage thermique ou l’hydrogène vert. Nous devons garantir l’accès au marché de toutes ces technologies afin d’assurer un approvisionnement constant d’énergie aux citoyens européens.’’

Hydrogène vert

Le Parlement demande à la Commission et aux États membres de lever les obstacles réglementaires qui empêchent le développement des projets de stockage d’énergie, notamment la double imposition ou les lacunes dans les codes de réseau de l’Union. Les réseaux transeuropéens d’énergie doivent également faire l’objet d’une révision afin d’améliorer les critères d’éligibilité pour le développement des installations de stockage, affirment les députés. Ils soulignent par ailleurs le potentiel de l’hydrogène produit au moyen de sources d’énergie renouvelables (hydrogène vert) et appellent la Commission à continuer de soutenir la recherche et le développement d’une économie de l’hydrogène. Les mesures de soutien pourraient contribuer à réduire le coût de cette technologie et à la rendre économiquement viable. La Commission devrait en outre évaluer la possibilité d’adapter les infrastructures gazières au transport de l’hydrogène, car l’utilisation du gaz naturel devrait décroître progressivement.

Batteries produites en Europe et nouvelles solutions de stockage

Le Parlement soutient les efforts de la Commission visant à créer des normes européennes pour les batteries et à réduire la dépendance vis-à-vis des pays tiers concernant leur production. Il convient de réduire la forte dépendance de l’Union à l’égard des importations de matières premières dont l’extraction nuit à l’environnement en renforçant les programmes de recyclage et en veillant à la durabilité de l’approvisionnement en matières premières, réalisé sur le territoire européen lorsque c’est possible. Enfin, les députés proposent de développer d’autres solutions telles que le stockage mécanique et thermique, le stockage décentralisé via les batteries domestiques, le stockage de la chaleur domestique, la technologie ‘‘véhicule-réseau’’ et les systèmes énergétiques des maisons intelligentes.

Compenser le décalage temporel entre production et consommation

Pour atteindre les objectifs du pacte vert européen et de l’accord de Paris sur le changement climatique, le système énergétique européen doit devenir climatiquement neutre d’ici à 2050. Les énergies renouvelables sont essentielles pour y parvenir. Ainsi, la production d’origine solaire et éolienne dépend de l’heure de la journée, des saisons et des conditions météorologiques. Avec l’augmentation de la part des sources d’énergie aléatoires dans le bouquet européen, il est de plus en plus important de pouvoir stocker l’énergie pour compenser le décalage temporel entre production et consommation. La Commission estime que pour atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050, l’Union devra être en mesure de stocker six fois plus d’énergie qu’à l’heure actuelle.