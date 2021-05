Nouveau systÃ¨me de stockage par batterie Â« LeBlock Â» signÃ© LeclanchÃ© : comme un Lego

Sur la base d’une vaste expérience dans la livraison et la mise en œuvre de projets de stockage dans des endroits difficiles d’accès, la société Leclanché, l’une des principales sociétés de stockage d’énergie au monde, présente un nouveau concept de systèmes de stockage d’énergie par batterie qui se caractérise par la simplicité du plug and play, l’évolutivité, la modularité, une empreinte carbone et un impact environnemental réduits. Un jeu d’enfant…

LeBlock TM est une série de blocs interchangeables de cinq pieds de large qui s’emboîtent pour permettre l’expédition dans un conteneur ISO standard de 20 pieds et servent d’enceinte robuste pour le système installé. Les blocs sont fabriqués en deux variétés :

• BatteryBlock – Livré avec des blocs de batteries préinstallés et refroidis par liquide jusqu’à 745 kWh (à ce jour). Chaque bloc de batteries est équipé d’un système de protection contre les incendies.

• CombiBlock – Il permet de connecter les blocs de batteries et est équipé de dispositifs de protection appropriés. De plus, il contient une unité de refroidissement liquide centralisée dédiée à la gestion de la température des blocs de batteries connectés.

Le câblage/les connecteurs préinstallés

Les blocs peuvent être facilement déplacés d’un bateau à un camion pour un transport simplifié et une installation sur une dalle/plateau par une grue. Il n’est pas nécessaire d’emballer ou d’enlever les déchets des conteneurs. Comme les blocs sont livrés avec les batteries en place et le câblage/les connecteurs préinstallés, aucun câblage spécifique au site n’est nécessaire. LeBlock offre la possibilité d’être utilisé dans une approche de stockage en tant que service, où les blocs sont transportés et déplacés en fonction du besoin réel, par exemple pour les stations de recharge de VE qui ont besoin d’une puissance plus élevée que la connexion au réseau existante. « LeBlock est conçu pour aider les responsables de services publics et de projets énergétiques qui recherchent une solution moins complexe, fiable et rentable pour remplacer ou augmenter la fiabilité du réseau tout en contribuant à réduire l’empreinte carbone et l’impact de la production d’électricité sur l’environnement”, a déclaré Anil Srivastava, CEO de Leclanché. “Il est ironique que de nombreuses installations de stockage d’énergie ignorent aujourd’hui l’impact à court terme sur l’environnement, l’évolutivité du système et les problèmes de fin de vie pour mettre une solution sur le marché. »

La sécurité des systèmes, un élément de conception essential

LeBlock a été conçu dès le premier stade de sa conception avec les plus hautes exigences de sécurité tant au niveau du système que de ses opérateurs. Les récents incendies survenus dans l’industrie soulignent la nécessité d’une conception sûre et intelligente des boîtiers de batteries. L’architecture cloisonnée de LeBlock atténue le risque potentiel d’incendie. En outre, le système est équipé de plusieurs fonctionnalités de pointe pour garantir le plus haut niveau de sécurité, notamment :

• Construction résistante au feu avec une plus haute résistance au feu de l’enceinte

• Fonction d’arrêt d’urgence pour déclencher un arrêt contrôlé par des dispositifs de sécurité internes ou des anomalies de la batterie détectées par le logiciel de gestion de l’énergie (EMS) de Leclanché.

• Système de détection et d’extinction des incendies avec activation automatique pour détecter et supprimer un incendie avant qu’il ne se propage aux cellules adjacentes.

• Surveillance de l’isolement pour détecter les défauts et déconnecter les batteries en toute sécurité avant qu’un problème grave ne survienne.

• Panneau de déflagration pour le soulagement de toute pression interne

Le système est conforme à toutes les normes internationales courantes en matière de transport et d’intégration de batteries, notamment UN38.3, UL9540A, IEC62933, NFPA 855, NFPA 68, etc.

Leclanché, dont le siège social est en Suisse, la fabrication et l’assemblage en Suisse et en Allemagne et les opérations américaines à Anderson, Indiana, a été actif au niveau mondial dans la conception et la livraison de projets en Europe, en Amérique du Nord et dans les Caraïbes. L’entreprise a passé plusieurs années à rechercher et à développer des solutions de stockage d’énergie dans des endroits difficiles d’accès qui répondent à ces problèmes très cachés de l’industrie – enlèvement des conteneurs d’expédition, modularité intégrée et architecture améliorée, ainsi qu’une manière rationnelle de mettre hors service et de retirer les actifs non fonctionnels d’une manière responsable et durable. « Notre impératif de conception était de créer une solution complète qui, conceptuellement, était aussi simple à construire qu’un jeu de blocs de construction pour enfants », a déclaré Srivastava. « Avec LeBlock, et couplé à notre plateforme EMS leader, nous pensons avoir atteint cet objectif commercial. » La combinaison de l’interconnexion plug and play, de la logistique simplifiée, de l’ingénierie minimale requise et de l’installation rapide sur site se traduit par des économies de temps et d’argent pouvant

atteindre 40 % et un coût total de possession plus faible. Les premières livraisons devraient être disponibles à partir du quatrième trimestre de 2021.

Encadré

Les données techniques en cinq points

• Solution entièrement modulaire et évolutive, conçue pour réduire le coût total de possession et l’empreinte environnementale.

• Le concept est basé sur des blocs de batteries et des blocs combinés, comprend tout le câblage, la protection et le refroidissement, la sécurité du système étant une priorité essentielle.

• Les blocs peuvent être assemblés pour former un conteneur ISO de 20 pieds.

• Réduit le temps, la complexité et le coût de la logistique, de l’installation, du déménagement et du recyclage.

