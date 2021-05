Le systÃ¨me de surimposition VS+ de Renusol a obtenu le certificat ETN pour le marchÃ© franÃ§ais

L’entreprise Renusol dispose d’un nouvel atout dans sa manche. Son système de surimposition VS+ a reçu le certificat ETN délivré par Alpes Contrôles, un Bureau de Contrôles indépendant reconnu. Un plus indéniable sur le marché pour Renusol !

Commercialisé depuis 2006, VS+ est un système modulaire adapté à presque tous les types de toitures en Europe ; il offre une large variété de crochets de toit ainsi que deux différents rails de montage pour charges moyennes à élevées. Le système VS+ inclut aussi des brides réglables pour toutes les hauteurs de cadres. La bride brevetée RS1 fait partie du système VS+ et peut être utilisée pour le serrage central et périphérique. (2 brides en 1). Cette variété de caractéristiques en un seul système offre une flexibilité et une adaptabilité maximales pour de nombreux chantiers de nature différente.

Renusol est également fier d’annoncer que la certification couvre aussi le nouveau P-CLIP de liaison équipotentielle pour la mise à la terre des modules.

L’obtention du certificat ETN pour cette solution est de nature à rassurer les investisseurs, les assureurs et les clients finaux en France, qui peuvent, de fait, avoir une totale confiance dans le VS+. Le système unique VS+ a été testé sur site et a fait l’objet d’évaluations sur le plan de la sécurité et de la qualité. De quoi garantir que le kit est étanche, pérenne et fiable !