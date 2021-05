Heureux PrÃ©sage, visite de la ministre de la Transition Ecologique Ã  la guinguette solaire le 3 mai

Une semaine après son ouverture officielle au public en mode à emporter sur le technopôle de Château-Gombert à Marseille, la guinguette solaire du Présage a reçu la visite officielle de madame Barbara Pompili ministre de la Transition Ecologique, ce lundi 3 mai. Cette visite ministérielle est la reconnaissance de son projet d’entreprise à impact.

Le restaurant solaire Le Présage a été fondé par des associés qui considérent que l’acte de manger est aux fondements même d’une société, que les manières de produire, de transformer, de consommer, de partager un repas définissent une société. Aussi en transformant notre rapport à l’alimentation avec un restaurant solaire au sein d’une forêt comestible avec une cuisine bonne, saine et juste, ces précurseurs transforment la société dans laquelle nous évoluons vers un futur délicieux. C’est cette transformation positive qu’incarne Le Présage à Marseille, avec le 1er restaurant solaire d’Europe.

Un honneur d’avoir cuisiné des “barquettes solaires ministérielles”

Les fondateurs ont été très honorés et heureux de recevoir la visite de la ministre de l’Ecologie à la guinguette solaire, pour le début de leur saison 2021. Cette visite ministérielle signe la reconnaissance par l’Etat du caractère innovant et réplicable de notre concept décliné à la fois dans sa version « guinguette solaire » pour un déploiement a minima dans tout le bassin méditerranéen et dans sa version complète d’écosystème alimentaire avec le restaurant-jardin nourricier de Château Gombert. C’est aussi un honneur d’avoir cuisiné des ”barquettes solaires ministérielles” pour Barbara Pompili et sa délégation.

Propager plus largement notre vision d’un futur délicieux

Elle pourra rendre compte à Guillaume Gomez, ex chef de l’Elysée en charge de faire rayonner la gastronomie française, de la qualité de cette nouvelle écriture gastronomique à l’encre solaire. Ce dernier doit présider le jury du 1er concours de cuisine solaire, que nous organisons le 19 juin, conjointement avec l’école Polytech-Marseille, l’Université d’Aix Marseille et l’association Les Festins Photoniques, avec le soutien de Gourméditerranée. « Notre restaurant solaire, apparaitra dans quelques années comme une évidence pour le pourtour méditerranéen et même au-delà… Pour transformer notre monde, il faut réinventer nos imaginaires. Nous portons une vision douce, végétale, juste et délicieuse qui carbure au solaire. Nous espérons que la visite de madame la ministre de la Transition Ecologique, permette de propager plus largement notre vision d’un futur délicieux », déclare Pierre-André Aubert, fondateur du Présage, Chef de Cuisine & Ingénieur.