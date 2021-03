Nouveau Roadshow Digital KDI Solar & Fronius : 100% digital, 100% en direct le 9 mars de 10h00 Ã  12h00

Pour son roadshow digital de fin d’hiver, Fronius est accompagné de son distributeur Premium KDI Solar ! Cet événement digital qui aura lieu le mardi 9 mars prochain entre 10hh0 et 12h00 permettra aux installateurs et aux professionnels de la filière solaire de partir à la rencontre des équipes commerciales Fronius lors d’une émission 100% inédite en direct ! Parmi les intervenants, Bertrand Moulaire, responsable commercial Fronius France mais aussi Marc Duprilot, le technico-commercial de KDI jamais avare en services à proposer ! L’émission abordera également une partie théorique et pratique sur le nouveau produit phare de la marque, le Fronius GEN24 Plus ! Un Show à ne pas manquer !

register.gotowebinar.com/register/2652861386658957327?source=emailing