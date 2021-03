Des batteries couplÃ©es Ã  une centrale Ã©lectrique gaz pour intÃ©grer de plus en plus de renouvelables dans le rÃ©seau

La société Leclanché a été choisie par la société slovaque ENERGODATA pour fournir un système de stockage de batteries pour une nouvelle application dans la centrale électrique de Veolia Gas à Levice. La technologie de stockage par batterie sera utilisée pour la première fois pour soutenir l’application de la régulation secondaire de fréquence d’une turbine à gaz. Cette technologie permet à une centrale électrique à gaz de réduire de 50 % le temps nécessaire pour atteindre sa pleine puissance. De quoi pallier le problème de la variabilité des EnR !

ENERGODATA, un des principaux fournisseurs de services auxiliaires de réseau en Slovaquie, a choisi Leclanché SA, l’une des principales sociétés de stockage d’énergie au monde, pour fournir son logiciel propriétaire de gestion d’énergie (EMS) ainsi qu’un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) pour une application novatrice dans une centrale électrique au gaz naturel à Levice.

La pleine puissance en seulement 7,5 minutes au lieu des 15 minutes

Le logiciel de gestion d’énergie et le BESS de Leclanché seront installés dans la centrale électrique au gaz de Veolia en Slovaquie occidentale. Le système de stockage d’énergie de 5,2 MW, 2,9 MWh sera installé dans le réseau interne de moyenne tension de la centrale. Il sera utilisé pour aider la centrale à se conformer aux nouvelles réglementations européennes pour le réglage secondaire de la fréquence, (aFRR). Cette réglementation, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, exige que la centrale fournisse sa pleine puissance, à la demande du gestionnaire du réseau de transport (GRT), en seulement 7,5 minutes au lieu des 15 minutes actuelles.

Une nouvelle à l’intégration d’une production de plus en plus renouvelable

ENERGODATA, en collaboration avec l’entreprise slovaque d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction TESLA Blue Planet, fournira le système, y compris un système de contrôle ENERGODATA, qui servira d’interface entre le GRT, l’EMS et le BESS de Leclanché. « Nous avons choisi Leclanché comme partenaire dans ce projet en raison de son expérience en ingénierie et de sa capacité à sélectionner la bonne technologie pour cette application précise et à l’adapter à notre environnement de projet spécifique », a déclaré Tomas Komada, Directeur du Développement Commercial de TESLA Blue Planet. « Leclanché a déjà fourni des systèmes de stockage d’énergie pour le contrôle primaire de fréquence pour les projets d’Almelo en Hollande, de Cremzow en Allemagne et de PJM aux États-Unis. C’est maintenant la première fois en Europe de l’Est qu’un système de stockage d’énergie est déployé pour aider une centrale électrique existante à soutenir le réglage secondaire de la fréquence. C’est une nouvelle contribution à la stabilisation du réseau européen et à l’intégration d’une production de plus en plus renouvelable », a déclaré Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché. Le système devrait être installé et pleinement opérationnel au cours du quatrième trimestre 2021.