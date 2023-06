Flexâ€™EnR, une rÃ©ponse positive pour lâ€™autoconsommation collective crÃ©Ã©e par Devâ€™EnR

Dev’EnR a récemment présenté son offre d’autoconsommation collective Flex’EnR, en inaugurant la centrale solaire du SDIS 34 et des services techniques de la Commune de Murviel-lès-Béziers en présence de Sylvain Hager Maire de Murviel-lès-Béziers, Francis Boutes Président de la Communauté de Communes des Avant-Monts, Roxanne et Stéphane Bozzarelli co-fondateurs de Dev’EnR. Quid de l’autoconsommation collective avec l’offre Flex’EnR. Découverte !

Le principe d’autoconsommation collective est simple, il repose sur le fait de vendre l’énergie verte produite grâce au soleil, directement à des consommateurs d’énergie locaux via le réseau Enedis : un véritable circuit court de l’énergie.

Flex’EnR : Fourniture Locale d’Électricité en Circuit Court

Qu’est-ce qu’il faut entendre par Flex’EnR : Fourniture Locale d’Électricité en Circuit Court est une réponse positive aux enjeux énergétiques de notre territoire. Cette offre permet de savoir d’où provient son électricité verte, prône le circuit court, permet de réduire sa facture d’énergie et de sécuriser ses coûts énergétiques sur plusieurs années. Cette autoconsommation collective est donc la solution la plus efficace qui permet de bénéficier durablement d’une électricité économique et écologique, produite au plus près des besoins. S’adressant principalement aux professionnels et collectivités, la commune de Murviel-Lès-Béziers est la première à avoir répondu favorablement à l’offre Flex’EnR. L’inauguration de ce projet solaire sonnait donc comme une évidence pour lancer l’offre développée par Dev’EnR. L’objectif, avec cette centrale photovoltaïque, est de couvrir une partie des besoins énergétiques de la commune Murviel-lès-Béziers dans un rayon de 2km de diamètre (école, mairie, halle des sports…).

La centrale solaire du SDIS 34 et des services techniques, premier projet Flex’EnR

La Commune de Murviel-lès-Béziers s’est associée à Dev’EnR, producteur indépendant d’énergies renouvelables, pour l’installation de toitures photovoltaïques sur les deux bâtiments de la caserne des pompiers du SDIS 34 et les services techniques, implantés en périphérie de la commune, au nord de Béziers. S’étendant sur 1 110 m² de toitures, cette installation solaire démontre un engagement fort en matière d’environnement pour cette commune de 3 100 habitants. Ce projet solaire a une puissance totale installée de 210 kWc. L’installation produit de l’électricité verte à hauteur de 300 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 93 foyers (hors chauffage). Cette installation permet aussi d’éviter l’émission de 111 tonnes de CO2 par an, une action significative pour la réduction de l’empreinte carbone à l’échelle de la collectivité. Ce premier projet d’autoconsommation collective, permettra de couvrir en partie les besoins énergétiques de la Commune de Murviel-lès-Béziers.

Consommer notre électricité localement

« Nous sommes très fiers de lancer notre offre Flex’EnR sur la Commune de Murviel-lès-Béziers au cœur de l’ouest Hérault (proche de notre siège social). Nous remercions chaleureusement la mairie de Murviel-lès-Béziers pour sa confiance, ainsi que les différentes entreprises qui ont participé au développement et à la construction de ce projet. Cette installation en autoconsommation collective s’inscrit dans une logique de développement des énergies renouvelables sur notre territoire, soit une action fondamentale dans le mix énergétique de la France » déclare Stéphane Bozzarelli co-fondateur de Dev’EnR. « Notre commune est engagée depuis de nombreuses années dans une dynamique environnementale. Nous avons déjà mis en place une charte concernant la prévention de la qualité de l’eau. Nous avions à cœur aussi de valoriser notre patrimoine immobilier de façon éco-responsable en tant que gestionnaire des bâtiments municipaux, mais aussi de consommer notre électricité localement. Grâce aux installations solaires et à l’offre Flex’EnR, c’est chose faite ! Dev’EnR est un acteur local et un partenaire fiable dans la réussite de ce projet vertueux pour notre commune. Nous en sommes très fiers ainsi que nos pompiers et notre équipe technique » témoigne Sylvain Hager, Maire de Murviel-lès-Béziers.