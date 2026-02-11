Apex Energies conclut un partenariat stratÃ©gique avec les Caisses RÃ©gionales du Groupe CrÃ©dit Agricole

Le Groupe Apex Energies, producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergies renouvelables dont le siÃ¨ge est situÃ© Ã Montpellier, annonce lâ€™entrÃ©e du Groupe CrÃ©dit Agricole Ã hauteur de 49 % au capital de lâ€™une de ses principales holdings. Le partenariat vise Ã co-financer lâ€™installation de 1977 projets photovoltaÃ¯ques et stockage reprÃ©sentant 725 MWc Ã lâ€™horizon 2030, rÃ©partis sur lâ€™ensemble du territoire franÃ§ais. Une premiÃ¨re sÃ©rie de 827 actifs reprÃ©sentant 253 MWc est dâ€™ores et dÃ©jÃ intÃ©grÃ© au partenariatÂ !

RÃ©alisÃ©e le 15 dÃ©cembre dernier, cette prise de participation du Groupe CrÃ©dit Agricole porte sur un pÃ©rimÃ¨tre reprÃ©sentant dâ€™ores et dÃ©jÃ plus de 70 % de la base installÃ©e dâ€™Apex Energies Ã fin 2025. Elle marque le lancement dâ€™un partenariat stratÃ©gique de long terme, structurÃ© pour Ãªtre rÃ©plicable, destinÃ© Ã accompagner lâ€™accÃ©lÃ©ration du dÃ©veloppement du portefeuille de projets du Groupe. Ã€ terme, ce partenariat vise lâ€™intÃ©gration de jusquâ€™Ã 725 MWc de capacitÃ©s supplÃ©mentaires Ã lâ€™horizon 2030, correspondant Ã un volume dâ€™investissement estimÃ© Ã 975 Mâ‚¬.

Â«Â Contribuer au dÃ©veloppement dâ€™une Ã©nergie durable, dÃ©carbonÃ©e et accessibleÂ Â»

Le Groupe CrÃ©dit Agricole sâ€™est imposÃ© naturellement comme partenaire de choix pour le Groupe Apex Energies, en raison de son engagement historique en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique et de son ancrage territorial fort. Â« Nous sommes heureux de renouveler notre association avec Apex Energies, producteur dâ€™Ã©nergie renouvelable de premier plan sur nos territoires, dans le cadre du financement de ses centrales photovoltaÃ¯ques. Ce partenariat de long terme illustre lâ€™engagement du CrÃ©dit Agricole Ã soutenir des entreprises locales qui contribuent au dÃ©veloppement dâ€™une Ã©nergie durable, dÃ©carbonÃ©e et accessible, en cohÃ©rence avec notre mission de financement au service des territoires et de la transition Ã©nergÃ©tique Â» soulignent Constance Arnal et Fabien Mansalier, Directeurs dâ€™Investissements de CALEN. Ce partenariat sâ€™inscrit dans la continuitÃ© de la relation entre les deux Groupes, matÃ©rialisÃ©e notamment par la prÃ©sence du CrÃ©dit Agricole au capital dâ€™Apex Energies jusquâ€™en 2022.

La mobilisation de 11 Caisses RÃ©gionales du CrÃ©dit Agricole

Lâ€™opÃ©ration a Ã©tÃ© pilotÃ©e par la Caisse RÃ©gionale du Languedoc, acteur pionnier et rÃ©solument engagÃ© du financement des Ã©nergies renouvelables. GrÃ¢ce Ã lâ€™implantation dâ€™Apex Energies sur lâ€™ensemble du territoire national, cette opÃ©ration dâ€™envergure a permis de mobiliser 11 Caisses RÃ©gionales du CrÃ©dit Agricole, chacune associÃ©e Ã une rÃ©gion dâ€™activitÃ© du Groupe. Elle illustre la capacitÃ© dâ€™Apex Energies et du CrÃ©dit Agricole Ã fÃ©dÃ©rer des partenaires multiples autour dâ€™une vision commune et de valeurs partagÃ©es au service de la transition Ã©nergÃ©tique des territoires. Â« GrÃ¢ce Ã la mobilisation de ses Ã©quipes, Apex Energies franchit un nouveau cap avec cette opÃ©ration. Le partenariat avec le CrÃ©dit Agricole sâ€™inscrit dans une logique de continuitÃ© et de valeurs partagÃ©es : crÃ©er un modÃ¨le Ã©conomique vertueux au service de la transition Ã©nergÃ©tique et des enjeux de dÃ©carbonation des territoires. Ce financement donnera Ã Apex les moyens de concrÃ©tiser ses ambitions Â» conclut Paul-Emile Chauvin, Directeur Financement dâ€™Apex Energies.

EncadrÃ©

Conseils dâ€™Apex Energies sur cette opÃ©ration :

Conseil financier : Finergreen

Conseil juridique : White & Case

Auditeur juridique : Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP)

Auditeur technique : Syneria

Conseils des investisseurs sur cette opÃ©ration :

Conseil juridique : Jones Day

Auditeur technique : GreenSolver

Auditeur modÃ¨le : Grant Thornton

Investisseurs au sein du groupe CrÃ©dit Agricole :