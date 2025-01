Dome Solar dÃ©voile une croissance de 43 % en 2024, parie sur le bas carbone et accÃ©lÃ¨re Ã  lâ€™international

Dome Solar, spécialiste français des systèmes de fixations pour panneaux photovoltaïques, a réalisé un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2024 (+43 % par rapport à 2023) et vise les 60 millions d’euros de CA en 2025. L’entreprise nantaise, qui emploie près d’une centaine de collaborateurs, accélère sa croissance en France avec la mise en service d’une deuxième ligne de production pour répondre à la demande d’ombrières de parking, désormais obligatoires pour de nombreuses entreprises. Dome Solar, qui ambitionne de se développer aussi à l’étranger, maintient son engagement de durabilité et travaille sur le déploiement d’une gamme bas carbone.

Alors que le photovoltaïque poursuit sa montée en puissance dans l’hexagone, Dome Solar, leader français des systèmes de fixations pour panneaux photovoltaïques, affiche une croissance de 43 % en 2024 et un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros. En 2024, Dome Solar a permis l’installation de 1,2 GW de panneaux photovoltaïques en France grâce à ses systèmes, soit environ 1 grande toiture inclinée sur 2. L’entreprise vise 60 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 2025.

Une croissance de 43 % boostée par la réglementation et le déploiement des ombrières photovoltaïques

Avec un chiffre d’affaires qui a plus que doublé sur un an, les ombrières de parkings portent la croissance de l’entreprise. Le CA du segment ombrières a ainsi bondi de 133% en 2024. Une demande qui explose, poussée par un contexte règlementaire favorable ! La Loi Aper oblige en effet les entreprises qui possèdent des parkings de plus de 1 500 m² à installer des ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de la surface avant le 1er juillet 2026 (parkings de plus de 10 000m²) ou avant le 1er juillet 2028 (parkings entre 1 500 et 10 000 m²). Pour faire face à la demande, l’entreprise a déjà recruté 20 nouvelles personnes en 2024 (bureau d’études, supply chain, commerce, production) et investit dans une deuxième ligne de production. « La croissance remarquable de Dome Solar en 2024 est alimentée par le fort dynamisme de nos marchés, des toitures inclinées aux ombrières en passant par les toitures terrasses. Alors que la nouvelle réglementation sur l’installation d’ombrières de parkings encourage la forte croissance actuelle du secteur, nous avons fortement investit pour disposer d’une capacité de production importante avec une forte réactivité, au service de nos clients » précise Jean-Philippe Leray, Président de Dome Solar.

Dome Solar développe des fixations photovoltaïques en acier recyclé bas carbone

Dome Solar lance une nouvelle gamme de fixations «bas carbone» en acier et aluminium. Grâce à l’utilisation de matières premières recyclées et d’énergie renouvelable dans leur processus de fabrication, l’impact carbone de ces solutions est trois fois moins important que leur version classique. « Ces derniers mois, nous avons lancé les premiers chantiers avec notre gamme bas carbone et nous comptons bien accélérer pour offrir à nos clients des produits différenciants pour favoriser cette mission d’accélération de la transition énergétique que nous portons ensemble avec les acteurs des EnR!» analyse Josselin Noire, Directeur Général de Dome Solar.

Parmi ses grands projets 2025, Dome Solar accélère son développement international et lance une nouvelle gamme au sol

Dome Solar et Bacacier By Kingspan s’unissent pour lancer une gamme de centrales au sol en 2025, en profitant de l’expertise de dimensionnement et d’industrialisation du groupe Kingspan dont elles font partie. Ce segment, complémentaire aux installations sur toitures et ombrières, et concentré sur des terrains non cultivables, devrait bénéficier d’un guichet ouvert « S25 » dans les prochains mois. Dans le même temps, Dome Solar projette d’accélérer son déploiement à l’international, dans les pays limitrophes (Espagne, Italie, Suède). En 2023, l’export affiche une hausse de 50 % du CA par rapport à 2023, et l’entreprise vise une progression de plus de 100% sur ce segment en 2025. « Historiquement, Dome Solar s’est concentré sur la France. Avec l’élargissement de notre gamme et l’implantation internationale du groupe Kingspan, nous avons les cartes en main pour fortement développer l’export auprès de nouveaux clients » ajoute Josselin Noire, Directeur Général de Dome Solar. L’entreprise vise 60 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 2025.

Encadré

Des terrains de foot à gogo

Depuis ses débuts, Dome Solar a installé 1,3 GW de capacité photovoltaïque avec ses systèmes de fixation. Cela correspond à 770 terrains de foot soit une surface de 5,5 millions de m² couverts.