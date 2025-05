Nouveau rapport : Le monde a installÃ© 600 GW d’Ã©nergie solaire en 2024

Un nouveau rapport de SolarPower Europe révèle que le monde a installé un record de 597 GW d’énergie solaire en 2024, soit une augmentation de 33 % par rapport à 2023. Après que le monde a franchi le cap des 2 térawatts (TW) d’énergie solaire totale à la fin de 2024, le rapport annuel prévoit que le monde pourrait installer 1 TW d’énergie solaire par an d’ici la fin de la décennie.

Walburga Hemetsberger, PDG de SolarPower Europe (elle), a déclaré : « L’ère solaire est vraiment là. Bien que l’adoption de l’énergie solaire varie d’une région à l’autre du monde, un thème commun est l’importance de systèmes énergétiques flexibles et électrifiés, soutenus par des technologies essentielles comme le stockage par batterie. Les décideurs du monde entier doivent s’assurer que leurs plans de flexibilité correspondent à la réalité solaire et la maximisent”.

Alors que l’énergie solaire continue de croître à l’échelle mondiale, sa distribution reste très concentrée et inégale. En 2024, la Chine a ajouté à elle seule 329 GW de capacité solaire, ce qui représente 55 % des installations mondiales. Avec des ajustements dans la conception du marché chinois en 2025, une baisse temporaire des installations mondiales en 2026 semble probable.

Cette année, l’Inde met l’accent sur l’Inde, qui reconnaît le troisième plus grand marché solaire, qui a plus que doublé ses installations en 2024. Une augmentation annuelle de 145 % du marché indien s’est traduite par l’ajout de 30,7 GW de nouvelles énergies solaires en 2024, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 12,5 GW installés en 2023. La stratégie solaire globale du pays le positionne comme une force majeure dans la transition énergétique, avec une forte croissance prévue dans les années à venir. Pour atteindre l’objectif national ambitieux de 500 GW d’installation d’énergies renouvelables de l’Inde d’ici 2030, le pays vise à ajouter 200 GW supplémentaires d’énergie solaire au cours des 5 prochaines années.

D’autres régions contribuent à une croissance régulière, bien que moins importante, les Amériques et l’Europe progressant respectivement de 40 % et 15 %. Dans le même temps, la croissance au Moyen-Orient et en Afrique s’est essoufflée en 2024, les installations diminuant d’une année sur l’autre.

« Cela fait 10 ans que la GSC a été créée, et depuis lors, nous avons constaté d’immenses progrès pour l’énergie solaire, mais ces progrès ne sont pas visibles partout. Atteindre l’objectif mondial de tripler la capacité d’énergie renouvelable d’ici la fin de la décennie est possible avec l’énergie solaire, nous avons besoin de 1 TW d’énergie solaire chaque année jusqu’en 2030 et les progrès de l’énergie solaire dans de plus en plus de pays. Cela signifie qu’il faut agir maintenant pour préparer l’avenir : des réseaux plus intelligents, des permis plus rapides, des investissements plus importants dans les marchés émergents et une planification sérieuse de la main-d’œuvre” souligne Sonia Dunlop, PDG du Conseil mondial de l’énergie solaire.

Compte tenu des différences régionales, le Conseil mondial de l’énergie solaire a accompagné l’analyse d’un certain nombre de recommandations politiques. Les marchés plus avancés doivent se concentrer sur l’amélioration de la flexibilité du réseau, l’adaptation des cadres politiques aux besoins des énergies renouvelables variables, la priorité accordée au stockage par batterie et la rationalisation des processus d’autorisation et de connexion au réseau. Pour les pays les moins avancés, il s’agit essentiellement de combler les déficits d’investissement. Dans toutes les régions, le développement d’une main-d’œuvre qualifiée et la fixation d’objectifs ambitieux en matière d’énergie solaire et de stockage sont des tâches essentielles.

« Franchir la barre des 2 térawatts est plus qu’une simple étape importante, c’est la preuve que l’énergie solaire est devenue une pierre angulaire du système énergétique mondial. Mais cette croissance rapide apporte aussi de nouveaux défis. Nous devons maintenant veiller à ce que la réglementation et les investissements dans une infrastructure énergétique flexible et numérique progressent tout aussi rapidement. La coopération et le partage des connaissances – entre les industries, les régions et les secteurs – sont essentiels, comme le démontre chaque année The smarter E Europe” précise Markus Elsaesser, PDG de Solar Promotion GmbH.

L’analyse s’étend jusqu’en 2029 et comprend des perspectives préliminaires pour 2030. À la fin de l’année 2024, le solaire photovoltaïque représentait 46 % de la capacité renouvelable mondiale, avec 2,2 TW installés. D’ici 2030, nous prévoyons que la capacité solaire photovoltaïque installée dans le monde dépassera 7 TW d’ici 2030. Cela représenterait environ 65 % de la capacité renouvelable totale nécessaire pour atteindre l’objectif mondial de 11 TW.

Les perspectives du marché mondial de l’énergie solaire sont lancées chaque année à Intersolar Europe à Munich.

