Autoconsommation solaire : FHE Group lance FHE one, le premier coffret AC avec pilotage intelligent 100 % prÃªt Ã  poser

FHE Group, acteur industriel français, reconnu dans les solutions énergétiques intelligentes, annonce l’élargissement de sa gamme produits avec l’introduction de FHE ONE, un coffret AC pré-câblé intégrant un pilotage intelligent et de monitoring de la production solaire. Détails !

Conçu spécifiquement pour les installateurs professionnels, FHE ONE vise à optimiser l’autoconsommation et à simplifier les installations photovoltaïques. Cette innovation a été présentée en avant-première lors du salon BE POSITIVE en mars dernier, suscitant un vif intérêt parmi les professionnels du secteur.

Une réponse directe aux attentes des installateurs et aux évolutions du cadre réglementaire. Ce lancement s’inscrit dans un contexte de transformation du paysage énergétique français.

« Une solution clé en main »

Avec l’évolution du cadre réglementaire, en particulier l’arrêté S21 modifié en mars 2025, l’État recentre progressivement son soutien sur la consommation locale d’électricité. Le nouveau texte prévoit une diminution des tarifs d’achat de l’énergie injectée sur le réseau pour les installations jusqu’à 500 kWc, renforçant ainsi l’intérêt économique de l’autoconsommation. Dans ce nouveau contexte, FHE Group accompagne les professionnels avec des solutions prêtes à poser, intelligentes et connectées, leur permettant d’adapter leur offre aux nouvelles attentes du marché tout en maximisant la valeur des installations. « Avec FHE ONE, nous offrons à notre réseau d’installateurs partenaires une solution clé en main qui répond aux nouvelles exigences réglementaires et aux attentes croissantes en matière d’autoconsommation. Notre objectif est de fournir aux professionnels des outils performants pour une gestion optimale de l’énergie solaire chez les clients finaux », déclare Jonathan Laloum, Directeur Général chez FHE Group.

FHE ONE : un coffret AC tout-en-un pour l’autoconsommation solaire

FHE ONE est un coffret AC précâblé, fabriqué en France. Conçu pour simplifier les installations photovoltaïques, il intègre un système de mesure et de pilotage intelligent et sécurisé. Il permet le contrôle de plusieurs équipements tels que les systèmes de chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou encore les prises électriques via relais contact sec. Le coffret est capable aussi d’assurer la remontée de données clés : températures, téléinformation Linky, tension du réseau, et données de compteurs (eau, gaz, électricité). Grâce à sa connectivité Wi-Fi ou CPL, le pilotage peut être effectué à distance via l’application FHE Connect. Robuste et adapté aux environnements résidentiels comme tertiaires, FHE ONE est fourni dans un coffret 2×18 modules IP65 – IK08, avec une protection parafoudre Type II conforme à la norme NF EN 61643-11, et un disjoncteur 20A. L’ensemble est entièrement conforme à la norme NF C 15-100, garantissant sécurité et conformité réglementaire. Les données sont enregistrées localement pour une durée de 10 ans. “Notre objectif est clair : proposer une solution complète et intelligente pour la gestion de l’autoconsommation solaire. Nous avons intégré un coffret AC précâblé avec protections, parafoudre, et surtout un module de pilotage avancé capable de suivre, analyser et optimiser les flux énergétiques en temps réel. Grâce à une mesure fine de la production, de la consommation, et à la gestion active des usages (chauffage, ECS, prises, etc.), FHE ONE maximise le taux d’autoconsommation tout en assurant une mise en œuvre conforme à la norme C15-100. C’est un outil pensé pour les professionnels, évolutif et conçu pour anticiper les évolutions réglementaires », conclut Jonathan Iacono, Directeur Technique.