Nouveau rapport IEA PVPS Task 13 : les meilleures pratiques pour l’optimisation des systÃ¨mes de suivi PV bifaciaux

Le dernier rapport de la Task 13 de l’agence IEA PVPS offre un aperçu détaillé des dernières meilleures pratiques et innovations dans le déploiement de systèmes de suivi photovoltaïques (PV) bifaciaux. Ces systèmes, dotés de modules photovoltaïques bifaciaux montés sur des supports réglables qui suivent le soleil, sont devenus la principale configuration pour les installations photovoltaïques à grande échelle dans le monde.

Parmi les points clés à retenir du rapport, on retient la dominance du marché. Les systèmes photovoltaïques utilisant des modules bifaciaux et des trackers à axe unique dominent actuellement le marché photovoltaïque à grande échelle dans de nombreuses régions du monde. Cependant, de nombreux facteurs spécifiques à la technologie et au site doivent encore être étudiés pour optimiser les performances de ces systèmes de suivi photovoltaïque.

Pourtant des questions subsistent notamment quant à la transparence des algorithmes. Les sociétés de suivi évitent de partager des détails sur le fonctionnement de leurs algorithmes de suivi spécialisés, ce qui rend difficile l’évaluation de leurs performances et la détermination de leur valeur ajoutée suffisante à la technologie bifaciale ou à un projet particulier.

Deux autres pistes d’optimisation

la standardisation de la réponse météo : la capacité des trackers à répondre à des conditions météorologiques rares et extrêmes doit être standardisée, car il existe un risque important qu’un tracker ne réponde pas de manière appropriée à un tel événement, avec des conséquences potentiellement graves.

l’amélioration des modèles de prévision du rendement : les modèles de prévision du rendement (performance) pour les systèmes à suivi bifaciaux doivent être améliorés. Des ensembles de données validés et de plus haute qualité sont nécessaires aux développeurs de modèles afin de garantir que les modèles sont plus cohérents.

L’un des défis majeurs sera également d’appréhender au lieux les systèmes agrivoltaïques. Le challenge dans l’utilisation de modules bifaciaux et de trackers pour les systèmes agrivoltaïques sera de réduire la complexité de conception et les variations pour de telles applications. Cela est nécessaire pour tirer parti de la normalisation, de la fabrication à haut débit et des chaînes d’approvisionnement mondiales afin de réduire les coûts.

Ulrike Jahn, responsable de la tâche 13, a déclaré : « Les avantages combinés du tracker et de la technologie bifaciale se traduisent par un rapport coût-performance convaincant. Cela fait des systèmes de suivi bifaciaux l’option la plus rentable dans environ 90 % des régions du monde. Ce nouveau rapport PVPS Task 13 de l’AIE est une ressource vitale pour les développeurs de projets photovoltaïques, les investisseurs et les entreprises, fournissant des lignes directrices complètes pour concevoir et construire des systèmes photovoltaïques de haute qualité garantissant fiabilité et viabilité financière.

iea-pvps.org/key-topics/best-practices-for-the-optimization-of-bifacial-photovoltaic-tracking-systems/