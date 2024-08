La ville d’Arvin, en Californie, et Veolia AmÃ©rique du Nord inaugurent une installation d’Ã©nergie solaire Ã  la station dâ€™Ã©puration

L’installation d’énergie solaire développée à Arvin en Californie décarbonisera la station d’épuration des eaux usées de la ville et répondra à tous ses besoins en électricité. Un partenariat gagnant-gagnant avec Veolia !

La ville d’Arvin, en Californie, et Veolia Amérique du Nord ont inauguré une nouvelle installation d’énergie solaire qui répondra à tous les besoins électriques de l’usine de traitement des eaux usées de la ville et éliminera ses émissions de gaz à effet de serre en matière de production d’électricité. Puisque l’énergie peut représenter jusqu’à 30 % des coûts de traitement de l’eau, ce projet présente un avantage économique et environnemental. Jeff Jones, directeur municipal d’Arvin, a déclaré : « Ce projet permettra à la ville d’économiser des milliers de dollars sur ses factures d’énergie annuelles et constitue un excellent projet d’énergie verte pour Arvin. »

Un projet d’un MW

Veolia exploite et entretient la station d’épuration des eaux usées de la ville d’Arvin depuis plus d’une décennie. L’année dernière, la ville et Veolia ont entamé des discussions sur le recours aux énergies renouvelables pour réduire les coûts et améliorer la fiabilité de fonctionnement de l’usine dans le cadre de la stratégie GreenUp de Veolia, qui vise à positionner Veolia comme moteur d’innovations technologiques. « Nous sommes heureux de nous associer à Veolia sur ce projet d’énergie renouvelable à la station d’épuration des eaux usées » a confié Susana Reyes, maire de la ville d’Arvin Pro Tem. Le projet disposera d’une puissance d’un mégawatt d’électricité, soit suffisamment pour alimenter environ 205 foyers. Le projet est financé par une combinaison de financements municipaux à faible taux d’intérêt et de la loi fédérale sur la réduction de l’inflation. « Nous sommes ravis de nous associer à la Ville d’Arvin et à nos partenaires techniques pour faire de cette installation unique d’énergie renouvelable une réalité. Les villes avant-gardistes comme Arvin reconnaissent que l’eau et l’énergie sont des ressources rares qui doivent être conservées pour le bénéfice de la communauté à long terme. Des projets comme celui-ci font partie de notre stratégie « Green Up ». Veolia est dans une position unique pour aider les villes et les industries à améliorer leurs opérations tout en atteignant leurs objectifs de développement durable » a précisé Patrick Schultz, PDG de Veolia Industries et Bâtiments Durables.

Chaque projet d’EnR construit aura un impact sur la réduction des gaz à effet de serre

La ville d’Arvin est depuis longtemps un leader en matière de développement durable parmi les villes. Ils sont en tête du pays en termes de nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques par habitant et ont été la première ville à adopter une flotte de bus urbains entièrement électriques. Cette station d’épuration décarbonée n’est que le dernier d’une série de projets de réduction d’énergie et de gaz à effet de serre entrepris par la ville. Christine Viterelli, responsable des subventions d’Arvin, qui a été pionnière dans les projets d’efficacité énergétique et de transition de la flotte de la ville depuis 2016, conclut : « Arvin est une petite communauté rurale du comté de Kern qui est puissante lorsqu’il s’agit de faire des progrès significatifs dans la transition de sa flotte vers recharge électrique, solaire et EV. Chaque projet d’énergie renouvelable construit aura un impact sur la réduction de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre ».