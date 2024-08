HDF Energy et la Tunisie coopÃ¨rent pour dÃ©velopper un projet de production d’hydrogÃ¨ne vert de dimension internationale

HDF Energy (Hydrogène de France), développeur de grandes infrastructures hydrogène, a signé début août un protocole d’accord avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie de la Tunisie, Fatma Thabet Chiboub, afin de lancer un grand projet de production d’hydrogène vert en Tunisie. Ce projet d’un montant d’investissement initial d’environ 3 milliards d’euros, servira à la fois le marché européen et les besoins domestiques. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie nationale de la Tunisie pour devenir un leader de la production d’hydrogène vert, tirant parti des ressources abondantes en énergie solaire et éolienne du pays.

L’accord entre HDF Energy et le ministère tunisien de l’Energie prévoit le développement d’un premier projet d’hydrogène vert à grande échelle d’une capacité potentielle de 1 GW d’énergie éolienne, 500 MW d’énergie photovoltaïque et 800 MW d’électrolyseurs pouvant produire jusqu’à 65.000 tonnes d’hydrogène. La production d’hydrogène vert est destinée principalement à être exportée en Europe via le corridor SoutH2, une initiative de pipeline d’hydrogène menée par des gestionnaires de transport de gaz européens. Le projet impliquera des investisseurs et communautés locaux, ainsi que le tissu économico-industriel tunisien, qui est déjà riche de nombreux acteurs dans les secteurs des énergies renouvelables et du gaz.

Cette collaboration souligne l’expertise de HDF Energy dans le développement de grandes infrastructures hydrogène et marque une étape importante dans les initiatives de transition énergétique. La signature de cet accord fait partie d’une série de protocoles d’accord signés avec HDF Energy et cinq autres entreprises étrangères. Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de la République de Tunisie, a déclaré : « À travers la signature de ces six accords, la Tunisie vise à mettre en œuvre la stratégie nationale pour l’hydrogène vert et ses dérivés d’ici 2050, en attirant des investissements tout en exploitant les ressources nationales disponibles, ainsi que l’infrastructure industrielle et énergétique existante. La Tunisie se positionne pour produire 8,3 millions de tonnes d’hydrogène vert et ses dérivés d’ici 2050, dont 2,3 millions de tonnes destinées au marché local et 6 millions de tonnes pour l’exportation, avec des investissements totaux estimés à environ 120 milliards d’euros. »

« La signature de ce protocole d’accord consolide le statut de HDF Energy en tant qu’expert mondial de premier plan de la filière hydrogène vert. Nous sommes honorés par la reconnaissance du ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie. Notre objectif n’est pas seulement de réaliser un projet en Tunisie, mais d’établir un véritable projet tunisien, en s’appuyant sur les compétences et l’expertise locales. Ce projet permettra à la Tunisie de produire un hydrogène vert parmi les plus compétitifs au monde. » a conclu Gilles Bouder, directeur pour la région EMEA de HDF Energy.