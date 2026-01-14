Nouveau rapport IEA PVPS : Â« Stations de recharge alimentÃ©es par photovoltaÃ¯que : dimensionnement, optimisation et contrÃ´le Â»

L’IEA PVPS a publiÃ© un nouveau rapport sous la Task 17 examinant comment les stations de recharge alimentÃ©es par les photovoltaÃ¯ques peuvent Ãªtre efficacement dimensionnÃ©es, optimisÃ©es et contrÃ´lÃ©es pour soutenir la croissance rapide de la mobilitÃ© Ã©lectrique.

IntitulÃ© Â«Â Bornes de recharge PV : Dimensionnement, optimisation et contrÃ´leÂ Â», le rapport de lâ€™IEA PVPS propose une analyse technique approfondie des stations de recharge PV (PVC), qui combinent la production d’Ã©lectricitÃ© solaire sur site avec l’infrastructure de recharge des vÃ©hicules Ã©lectriques (VE). Ces systÃ¨mes sont de plus en plus dÃ©ployÃ©s en milieu urbain et rural dans le cadre de l’intÃ©gration du photovoltaÃ¯que dans les systÃ¨mes de transport et Ã©nergÃ©tiques.

Â«Â Des stations de recharge solaires intelligemment conÃ§ues propulsent l’avenir de la mobilitÃ© durableÂ Â»

Le dÃ©ploiement efficace des stations de recharge alimentÃ©es par des photovoltaÃ¯ques nÃ©cessite une conception soigneuse des systÃ¨mes au-delÃ de l’installation des modules photovoltaÃ¯ques et des points de recharge, incluant un dimensionnement appropriÃ© de l’installation et du stockage par batterie, une gestion optimisÃ©e de l’Ã©nergie entre les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques, le rÃ©seau et les VE, ainsi que la mise en Å“uvre de stratÃ©gies de contrÃ´le de la recharge intelligente. Le rapport explore le dÃ©ploiement de stations de recharge alimentÃ©es par des panneaux photovoltaÃ¯ques dans des architectures basÃ©es sur les micro rÃ©seaux, en se concentrant sur l’intÃ©gration de systÃ¨mes intelligents de gestion de l’Ã©nergie et de contrÃ´le de la recharge, ainsi que sur l’intÃ©gration de services Ã©mergents tels que le Vehicle-to-Grid (V2G) et le remplacement des batteries. Il prend Ã©galement en compte les exigences spÃ©cifiques et les dÃ©fis liÃ©s Ã la recharge des bus Ã©lectriques avec de l’Ã©nergie solaire, en utilisant des approches avancÃ©es de modÃ©lisation pour Ã©valuer les compromis techniques, Ã©conomiques et environnementaux selon les conditions du site. Â« Exploiter le soleil pour alimenter les vÃ©hicules Ã©lectriques n’est plus un concept â€” des stations de recharge solaires intelligemment conÃ§ues propulsent l’avenir de la mobilitÃ© durable Â» confie Amalie Alchami, rÃ©dactrice en chef du rapport.

Principales conclusions

Â· Les stations de recharge alimentÃ©es par le photovoltaÃ¯que peuvent rÃ©duire considÃ©rablement les Ã©missions et les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques lorsqu’elles sont de taille et de gestion optimales.

Â· Les stratÃ©gies de recharge intelligente, y compris les services V2G, amÃ©liorent la flexibilitÃ© du rÃ©seau et maximisent l’utilisation de l’Ã©nergie solaire.

Â· Le dÃ©ploiement dans diffÃ©rents contextes â€” tels que la recharge sur les lieux de travail, les micro rÃ©seaux ou les applications de bus Ã©lectriques â€” nÃ©cessite des choix de conception adaptÃ©s Ã©quilibrant les objectifs techniques, Ã©conomiques et environnementaux.

Soutien Ã l’intÃ©gration du photovoltaÃ¯que dans le transport

En fournissant des mÃ©thodologies harmonisÃ©es, des Ã©tudes de cas et des analyses quantitatives, le rapport soutient les parties prenantes impliquÃ©es dans la planification, la conception et l’exploitation des infrastructures de recharge alimentÃ©es par des vÃ©hicules photovoltaÃ¯ques. Elle contribue Ã mieux comprendre comment le photovoltaÃ¯que peut Ãªtre efficacement intÃ©grÃ© dans les systÃ¨mes de recharge des vÃ©hicules particuliers et des flottes de transports publics.

iea-pvps.org/key-topics/pv-charging-stations-2026/