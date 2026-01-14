Data centers : les perspectives dâ€™Ã©volution de leurs consommations vues par lâ€™ADEME

Lâ€™essor du numÃ©rique, portÃ© actuellement par lâ€™intelligence artificielle, sâ€™accompagne dâ€™une multiplication des centres de donnÃ©es numÃ©riques (data centers), dont lâ€™implantation soulÃ¨ve des enjeux Ã©conomiques et stratÃ©giques. Ces infrastructures, trÃ¨s Ã©nergivores, consomment de grandes quantitÃ©s dâ€™Ã©lectricitÃ© pour alimenter et refroidir les serveurs : 415 TWh Ã lâ€™Ã©chelle mondiale en 2024, avec une hausse attendue. Face Ã ces dÃ©fis, lâ€™ADEME publie une prospective sur lâ€™Ã©volution de la consommation des data centers en France jusquâ€™en 2060.

Face Ã lâ€™essor exponentiel des data centers, lâ€™ADEME propose un Ã©tat des lieux, un modÃ¨le dÃ©taillÃ© et cinq scÃ©narios pour anticiper les impacts et accompagner la transition numÃ©rique dans la transition Ã©cologique. Dans le scÃ©nario tendanciel, la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© induite par les usages franÃ§ais pourrait progresser dâ€™un facteur 3,7 dâ€™ici 2035, dont les 2/3 auraient lieu Ã lâ€™Ã©tranger, dans des pays dont les mix Ã©lectriques sont en moyenne beaucoup plus carbonÃ©s quâ€™en France.

Un phÃ©nomÃ¨ne sans commune-mesure : 5 scÃ©narios contrastÃ©s pour anticiper la croissance des usages du numÃ©riques

Lâ€™Ã©tude menÃ©e par lâ€™ADEME rÃ©vÃ¨le plusieurs enseignements majeurs. Lâ€™accroissement de lâ€™offre de services numÃ©riques et leur adoption massive entraÃ®nent une hausse inÃ©vitable de la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© des centres de donnÃ©es. Parmi les signaux forts dâ€™Ã©volution, lâ€™usage croissant de lâ€™intelligence artificielle apparaÃ®t comme le principal moteur de cette dynamique. La blockchain, reste encore limitÃ©e en France mais pourrait connaÃ®tre une progression rapide dans les annÃ©es Ã venir. Par ailleurs, le numÃ©rique continue de gÃ©nÃ©rer et dâ€™analyser des donnÃ©es grÃ¢ce au dialogue machine Ã machine, sâ€™affranchissant de la barriÃ¨re de lâ€™individu. Enfin, la consommation Ã©lectrique des centres de donnÃ©es en France pourrait Ã©galement augmenter en raison de leur rÃ´le stratÃ©gique dans la souverainetÃ© numÃ©rique et la dÃ©fense.

La modÃ©lisation prospective a permis de distinguer les Ã©volutions pour 5 scÃ©narios inspirÃ©s de lâ€™exercice de prospective

Transition(s) 2050, sur 2 pÃ©riodes clÃ©s (prÃ©-2035 et post-2035). En rÃ©sumÃ© :

1. Tendanciel â€“ Ce scÃ©nario rend compte de lâ€™Ã©volution potentielle des consommations Ã©lectriques des centres dedonnÃ©es pour les usages des FranÃ§ais, dans le cas oÃ¹ les tendances actuelles perdureraient : forte croissance liÃ©e Ã lâ€™adoption massive de nouveaux usages et la diversification de lâ€™offre de services numÃ©riques, principalement liÃ©e Ã lâ€™IA, la blockchain, et lâ€™Ã©volution de la typologie des centres de donnÃ©es vers de trÃ¨s grands centres appelÃ©s hyperscale. Dans ce scÃ©nario, la croissance des centres de donnÃ©es sur le territoire franÃ§ais est soutenue, mais la consommation des traitements informatiques induits par les usages des FranÃ§ais se dÃ©veloppe proportionnellement plus rapidement encore. Ce scÃ©nario illustre que, sans Ã©volution, la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© induite par les usages franÃ§ais pourrait progresser dâ€™un facteur 3,7 dâ€™ici 2035, dont les 2/3 auront lieu Ã lâ€™Ã©tranger, dans des pays dont les mix Ã©lectriques sont en moyenne beaucoup plus carbonÃ©s quâ€™en France.

2. GÃ©nÃ©ration Frugale â€“ ScÃ©nario le plus engagÃ© dans la sobriÃ©tÃ© parmi les 4 scÃ©narios modÃ©lisÃ©s, inspirÃ©s de lâ€™exercice Â« Transition(s) 2050 Â», Â« GÃ©nÃ©ration Frugale Â» envisage une dÃ©numÃ©risation de certains usages du numÃ©rique, en particulier les usages les plus gourmands et ceux qui contraignent les usagers Ã lâ€™adoption du tout numÃ©rique, et en proposant des services collectifs alternatifs non numÃ©riques ou faiblement numÃ©riques. Dans ce scÃ©nario, les usages de lâ€™IA continuent de se dÃ©velopper, mais moins rapidement que dans les autres scÃ©narios. Dans GÃ©nÃ©ration Frugale, la rÃ©orientation des modes de vie et lâ€™Ã©coconception numÃ©rique permettent de rÃ©duire de faÃ§on trÃ¨s significative les calculs numÃ©riques liÃ©s aux usages franÃ§ais, au point oÃ¹, malgrÃ© lâ€™hypothÃ¨se dâ€™un moratoire sur la construction de nouveaux centres de donnÃ©es, la dÃ©pendance de la France aux traitements numÃ©riques calculÃ©s hors de son territoire se rÃ©duit elle aussi trÃ¨s fortement.

3. CoopÃ©rations Territoriales â€“ Dans ce scÃ©nario, les projets de centres de donnÃ©es sont dÃ©veloppÃ©s en concertation avec les territoires et encadrÃ©s par des normes qui limitent leur implantation, sans toutefois aller jusquâ€™Ã la mise en place dâ€™un moratoire ; comme dans le scÃ©nario prÃ©cÃ©dent, les centres de donnÃ©es sont incitÃ©s Ã cibler avant tout les usages considÃ©rÃ©s comme prioritaires : bÃ©nÃ©fiques pour la santÃ©, l’environnement et la sociÃ©tÃ©. Les pouvoirs publics facilitent lâ€™adoption de pratiques plus sobres, tout en laissant Ã chacune et chacun la libertÃ© de rester connectÃ©. Le scÃ©nario CoopÃ©rations Territoriales est celui qui favorise le plus les synergies entre lâ€™implantation des centres de donnÃ©es et les enjeux dâ€™un territoire.

4. Technologies Vertes â€“ Dans ce scÃ©nario, les centres de donnÃ©es sont un des points dâ€™appui stratÃ©giques de la transition, en favorisant lâ€™innovation technologiques pour rÃ©duire les Ã©missions dâ€™autres secteurs dâ€™activitÃ© et optimiser les consommations du numÃ©rique. Dans ce scÃ©nario, les politiques publiques incitent Ã lâ€™implantation de centres de donnÃ©es sur le territoire franÃ§ais, Ã la fois pour des questions de souverainetÃ© numÃ©rique, mais aussi en valorisant le mix Ã©lectrique franÃ§ais, peu carbonÃ©. Dans Technologies Vertes, sont particuliÃ¨rement favorisÃ©s les projets dâ€™implantation de centres de donnÃ©es ayant vocation Ã hÃ©berger des projets technologiques porteurs de solutions pour la transition Ã©cologique. Dans cette logique, ce scÃ©nario voit un dÃ©veloppement relativement important de la blockchain et de lâ€™IA.

5. Pari RÃ©parateur â€“ Dans ce scÃ©nario, le pari est fait que les innovations technologiques permettraient de conserver notre mode de vie Ã travers une compensation de ses impacts ; ce scÃ©nario envisage le dÃ©veloppement des usages des centres de donnÃ©es avec une rÃ©glementation allÃ©gÃ©e et une organisation des territoires pour satisfaire la demande plutÃ´t que lâ€™inverse ; les centres de donnÃ©es entrent en compÃ©tition avec les autres industries pour lâ€™usage de lâ€™Ã©lectricitÃ© dans le cadre de la transition. LÃ oÃ¹ le scÃ©nario Technologies Vertes envisage des politiques publiques incitant Ã lâ€™implantation de centres de donnÃ©es sur le territoire franÃ§ais dans une volontÃ© de dÃ©velopper sa souverainetÃ©, Pari RÃ©parateur envisage des politiques publiques similaires mais Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne : est pris pour hypothÃ¨se dans ce scÃ©nario une dilution relative de lâ€™implantation des centres de donnÃ©es, avec un dÃ©veloppement moindre sur le sol franÃ§ais dans ce scÃ©nario en comparaison du scÃ©nario prÃ©cÃ©dent. Ce scÃ©nario explore aussi lâ€™hypothÃ¨se dâ€™un dÃ©veloppement trÃ¨s important de la blockchain dans les usages des FranÃ§ais.

Selon les scÃ©narios, les consommations dâ€™Ã©lectricitÃ© franÃ§aise des datacenters en 2060 vont dâ€™une division par 2 par rapport Ã aujourdâ€™hui, Ã une multiplication par un facteur 7.

Le potentiel de rÃ©cupÃ©ration de la chaleur fatale au cÅ“ur des enjeux

Lâ€™Ã©tude estime le potentiel de rÃ©cupÃ©ration de la chaleur Ã©mise par les centres de donnÃ©es en fonction des scÃ©narios dÃ©finis dans le modÃ¨le prospectif. Le potentiel brut correspond Ã la quantitÃ© totale dâ€™Ã©nergie Ã©mise sous forme de chaleur dans un centre de donnÃ©es, principalement la consommation Ã©lectrique de la partie IT. Le potentiel net de rÃ©cupÃ©ration correspond au potentiel brut, pondÃ©rÃ© par lâ€™efficacitÃ© actuelle et future des technologies de rÃ©cupÃ©ration de chaleur et par la capacitÃ© Ã trouver des dÃ©bouchÃ©s. Cette efficacitÃ© augmente avec lâ€™amÃ©lioration des techniques de captation et des dÃ©bouchÃ©s plus atteignables, ce qui amÃ©liore le potentiel net. Ainsi, lâ€™utilisation du liquid cooling, dÃ©jÃ prÃ©sente dans certaines salles informatiques, permet de rÃ©cupÃ©rer plus facilement la chaleur des serveurs Ã une tempÃ©rature plus Ã©levÃ©e et valorisable. Ce potentiel reste toutefois thÃ©orique : Ã ce jour, trÃ¨s peu de centres de donnÃ©es franÃ§ais rÃ©cupÃ¨rent rÃ©ellement la chaleur fatale. Les projections ne tiennent pas compte de lâ€™intÃ©rÃªt Ã©conomique ni des contraintes locales, qui rÃ©duisent la probabilitÃ© dâ€™une telle rÃ©cupÃ©ration. Selon les scÃ©narios, le potentiel net passe de 1,77 TWh en 2024 Ã des valeurs comprises entre 4,09 TWh (GÃ©nÃ©ration Frugale) et 12,94 TWh (Tendanciel) en 2035.

La trajectoire vers le ZÃ©ro Emission Nette

En raison de la forte dÃ©pendance aux traitements numÃ©riques ayant lieu Ã lâ€™Ã©tranger, la forte expansion des consommations des centres de donnÃ©es dans le scÃ©nario tendanciel entraÃ®nerait un accroissement important des Ã©missions de GES, incompatible avec lâ€™Accord de Paris et la trajectoire SBTI du secteur numÃ©rique. Les autres scÃ©narios, inspirÃ©s de Transition(s) 2050 visent Ã atteindre le ZÃ©ro Ã‰missions Nette en 2050 sur le pÃ©rimÃ¨tre France, en mobilisant des mesures variÃ©es. Pour les scÃ©narios Technologies Vertes et Pari RÃ©parateur, lâ€™augmentation de la consommation Ã©lectrique doit Ãªtre anticipÃ©e et planifiÃ©e pour rÃ©pondre Ã des usages croissants. Si la transition numÃ©rique est encouragÃ©e et ses bÃ©nÃ©fices visibles, les Ã©missions des centres de donnÃ©es restent significatives et nÃ©cessitent une compensation importante. Les optimisations technologiques, comme lâ€™efficacitÃ© et la rÃ©cupÃ©ration de chaleur fatale, ne suffiront pas Ã stabiliser la croissance sans une politique active de sobriÃ©tÃ© des services numÃ©riques. Lâ€™empreinte liÃ©e aux Ã©missions importÃ©es demeure Ã©galement trÃ¨s Ã©levÃ©e. Ã€ lâ€™inverse, les scÃ©narios GÃ©nÃ©ration Frugale et CoopÃ©rations Territoriales montrent quâ€™une politique de sobriÃ©tÃ© volontariste permettrait de rÃ©duire les consommations futures et lâ€™empreinte globale des centres de donnÃ©es. Ces politiques, de nature systÃ©mique, nÃ©cessitent la mobilisation conjointe des pouvoirs publics, des entreprises et des citoyens, avec des effets graduels sur plusieurs annÃ©es.

