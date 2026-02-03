Nouveau rapport IEA PVPS : Â« NumÃ©risation et jumeaux numÃ©riques dans les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques Â»

L’IEA PVPS a publiÃ© un nouveau rapport sous la TÃ¢che 13 â€“ FiabilitÃ© et Performance des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques, examinant comment la numÃ©risation et les jumeaux numÃ©riques peuvent Ãªtre utilisÃ©s pour amÃ©liorer les performances, la fiabilitÃ© et la gestion du cycle de vie des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques.

IntitulÃ© Â« NumÃ©risation et jumeaux numÃ©riques dans les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques Â», le rapport offre un aperÃ§u technique de l’application des technologies numÃ©riques Ã travers la chaÃ®ne de valeur photovoltaÃ¯que, de la fabrication Ã l’exploitation et Ã la maintenance. Il met en lumiÃ¨re le rÃ´le des jumeaux numÃ©riques â€“ des reprÃ©sentations virtuelles de systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques mis Ã jour avec des donnÃ©es rÃ©elles â€“ pour soutenir l’analyse de performance, la maintenance prÃ©dictive et la prise de dÃ©cision Ã©clairÃ©e tout au long du cycle de vie d’un systÃ¨me. Le rapport souligne l’importance de modÃ¨les de donnÃ©es robustes et standardisÃ©s ainsi que de structures de donnÃ©es interopÃ©rables comme fondation d’une numÃ©risation efficace, parallÃ¨lement Ã l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies Internet des objets (IoT). Elle insiste Ã©galement sur la nÃ©cessitÃ© d’aborder la cybersÃ©curitÃ© Ã tous les niveaux, Ã mesure que les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques deviennent de plus en plus axÃ©s sur les donnÃ©es et interconnectÃ©s.

Les principales conclusions

La numÃ©risation contribue de maniÃ¨re significative Ã l’analyse des risques dans les projets photovoltaÃ¯ques, permettant aux parties prenantes de quantifier et d’attÃ©nuer les risques liÃ©s aux dÃ©faillances de composants, aux dÃ©fauts de conception et aux facteurs environnementaux.

L’accent mis sur le jumeau numÃ©rique comme concept central tÃ©moigne de son potentiel Ã rÃ©volutionner la conception, l’exploitation et l’entretien des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques, contribuant ainsi Ã la croissance et Ã la durabilitÃ© du secteur dans la transition Ã©nergÃ©tique.

Deux approches du jumelage numÃ©rique sont discutÃ©es : les jumeaux numÃ©riques basÃ©s sur la physique, qui utilisent des modÃ¨les physiques pour simuler le comportement, et les jumeaux numÃ©riques pilotÃ©s par les donnÃ©es, qui s’appuient sur des donnÃ©es rÃ©elles pour modÃ©liser la performance du systÃ¨me.

L’intÃ©gration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IoT) sont des Ã©lÃ©ments clÃ©s pour optimiser les processus d’exploitation et de maintenance (O&M) des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques.

Soutien de systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques fiables et haute performance

En fournissant des dÃ©finitions harmonisÃ©es, des cadres techniques et des exemples d’applications numÃ©riques, le rapport soutient les parties prenantes impliquÃ©es dans la conception, l’exploitation et la maintenance des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques. Elle contribue Ã une comprÃ©hension plus approfondie de la maniÃ¨re dont la numÃ©risation et les jumeaux numÃ©riques peuvent renforcer la fiabilitÃ© et la performance des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques et soutenir le dÃ©veloppement Ã long terme du secteur photovoltaÃ¯que.

iea-pvps.org/key-topics/t13-digitalisation-twins-pv-systems-2026/