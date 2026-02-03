Pour ses 20 ans, Qualitâ€™EnR dÃ©voile un nouveau logo et renouvelle lâ€™identitÃ© visuelle de ses 7 marques de qualifications

Qualitâ€™EnR, rÃ©fÃ©rence des Ã©nergies renouvelables dans le bÃ¢timent, fÃªte ses 20 ans en 2026 ; lâ€™occasion pour lâ€™organisme de qualification dâ€™engager la refonte de son identitÃ© graphique ainsi que celles de ses 7 marques de qualifications.



Â« Moderniser nos logos et notre identitÃ© visuelle est une premiÃ¨re en 20 ans. Nous ne lâ€™avons pas envisagÃ© comme une fin en soi mais plutÃ´t comme un tremplin vers les 20 prochaines annÃ©es. Le projet est le fruit dâ€™un travail collectif menÃ© pendant plus de 6 mois, associant les permanents, les Ã©lus et les partenaires de Qualitâ€™EnR afin de crÃ©er un design qui modernise sans rompre avec lâ€™ADN et les valeurs de lâ€™association, tout en renforÃ§ant la lisibilitÃ© et la cohÃ©rence de nos qualifications Â», explique Teddy Puaud, DÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral de Qualitâ€™EnR.

Ce travail sur lâ€™identitÃ© de marque de Qualitâ€™EnR et de ses qualifications a pour objectif premier de rappeler le rÃ´le prÃ©pondÃ©rant jouÃ© par lâ€™organisme de qualification dans la rÃ©novation Ã©nergÃ©tique auprÃ¨s des acteurs, des filiÃ¨res et du consommateur : Â« nouvelle identitÃ©, mÃªme Ã©nergie Â», rÃ©sume ainsi Teddy Puaud.