Ecosystème Fronius : une solution tout-en-un, pour une énergie durable

L’écosystème Fronius connecte des produits intelligents tels que les onduleurs, les solutions de stockage, les bornes de recharge et les outils numériques pour un management énergétique global. Tous les composants collaborent en parfaite harmonie. L’optimisation maximale de l’autoconsommation, la facilité de commande et la transparence totale figurent au premier plan. C’est ainsi que l’énergie durable devient plus efficace et peut être gérée avec plus de facilité.

Pour que cette gestion intelligente de l’énergie devienne réalité, Fronius propose un large portefeuille de solutions répondant à des besoins variés. Des onduleurs flexibles avec fonction de secours jusqu’aux systèmes de stockage par batterie et aux outils intelligents. « Qu’il s’agisse du secteur résidentiel, de l’agriculture ou de l’industrie, l’ensemble des produits et solutions sont conçus pour maximiser l’efficacité, la sécurité et le confort », explique Harald Scherleitner, CSO, Fronius International GmbH.

Fronius GEN24 & GEN24 Plus : des onduleurs flexibles équipés de l’alimentation en courant de secours

Les onduleurs GEN24 et GEN24 Plus régulent tous les flux d’énergie tout en intégrant chaleur, mobilité et stockage d’énergie. Grâce au PV Point, ils garantissent une alimentation en courant de secours de base sans installation supplémentaire, ils sont flexibles en matière de conception ainsi que d’emplacement d’installation et fournissent un rendement maximal, même en cas d’ombrage, grâce au Dynamic Peak Manager.

Fronius Verto & Verto Plus : flexibilité et sécurités maximales

Spécialement conçu pour les exploitations agricoles, les petites entreprises, mais aussi les grandes maisons individuelles et multifamiliales, le puissant onduleur Fronius Verto séduit par sa flexibilité maximale lors de la conception d’installations. Associé à un système de stockage d’énergie, l’onduleur hybride Fronius Verto Plus alimente également les gros consommateurs 24 heures sur 24.

Fronius Argeno : un onduleur pour les installations commerciales

Avec une puissance de 125 kW, le Fronius Argeno tire le meilleur des installations photovoltaïques commerciales et industrielles. Équipé de 10 trackers MPP, ce concentré de puissance peut atteindre un rendement maximal exceptionnel frôlant les 99,1 %, ce qui réduit au minimum les pertes de conversion.

Fronius Reserva : un système de stockage d’énergie pour une indépendance maximale

La batterie haute tension constitue une source d’énergie efficace qui vient compléter la gamme de produits pour assurer l’alimentation la nuit ou les jours nuageux. Grâce à la plateforme Fronius Solar.web, la batterie peut également être rechargée très facilement à partir du réseau électrique par simple pression d’un bouton. Par exemple, lorsqu’une tempête approche et que le risque de panne de courant est élevé. Combinée au GEN24 Plus ou au Verto Plus, la Reserva constitue une source d’alimentation en courant de secours et dispose également d’une capacité de démarrage autonome. Cela signifie que la batterie peut continuer à se charger et à se décharger même en cas de panne de courant.

Assistant de coûts énergétiques de Fronius : plus d’efficacité et de contrôle

Les utilisateurs bénéficient de nouvelles fonctions intelligentes qui permettent d’éviter les limites d’injection tout en prenant en charge les tarifs de 15 minutes. L’assistant de coûts énergétiques s’occupe de la stratégie de stockage intelligente et contrôle automatiquement le moment optimal de charge et de décharge de la batterie, en fonction des prévisions de production et de consommation et des prix actuels de l’énergie.

Fronius Wattpilot Flex : la charge atteint un niveau supérieur

Grâce à la station de charge « made in Austria », Fronius étend sa gamme de produits au secteur de l’e-mobilité et mise pour cela sur un savant mélange de fonctionnalités éprouvées et inédites. Le Fronius Wattpilot Flex allie efficacité et esthétique : de l’installation à la surveillance, la convivialité reste au cœur des préoccupations.

Encadré

Un avantage pour la cybersécurité

Grâce à la plateforme Fronius Solar.web, les exploitants d’installation gardent à tout moment un œil sur les flux d’énergie, les états de charge et la consommation. Les données sont stockées exclusivement sur des serveurs autrichiens ainsi que des clouds européens, ce qui représente un avantage pour la cybersécurité et la protection des données.