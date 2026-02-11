Nouveau rapport IEA PVPS : Â« Aspects de performance et de fiabilitÃ© des modules photovoltaÃ¯ques de 2Ã¨me vie Â»

La tÃ¢che 13 de l’IEA PVPS a publiÃ© un nouveau rapport examinant les performances, la fiabilitÃ© et la faisabilitÃ© pratique des modules photovoltaÃ¯ques de seconde vie. Pour plus de circularitÃ©Â !

IntitulÃ© Â«Â Performance and Reliability Aspects of 2nd Life Photovoltaic ModulesÂ Â», le rapport offre un aperÃ§u technique des stratÃ©gies de rÃ©paration, de remise Ã neuf et de rÃ©utilisation pour prolonger la durÃ©e de vie opÃ©rationnelle des modules photovoltaÃ¯ques. Sur la base de recherches en laboratoire, de projets pilotes et de terrain expÃ©rimentÃ©s, il Ã©value les conditions techniques, Ã©conomiques et rÃ©glementaires dans lesquelles les modules photovoltaÃ¯ques de seconde vie peuvent contribuer aux objectifs de l’Ã©conomie circulaire.

ViabilitÃ© Ã©conomique et clartÃ© rÃ©glementaireÂ ?

Le rapport montre que la rÃ©paration des modules PV est techniquement faisable pour divers types de dÃ©fauts, mais reste souvent exigeante en main-d’Å“uvre, coÃ»teuse et difficile Ã mettre Ã l’Ã©chelle. Il met en avant les stratÃ©gies de rÃ©utilisation basÃ©es sur les tests et le tri comme la voie la plus robuste pour le dÃ©ploiement de la photovoltaÃ¯que en seconde vie, en particulier lorsqu’elles sont soutenues par des systÃ¨mes de test automatisÃ©s. Des projets pilotes dÃ©montrent que les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques de seconde vie â€“ parfois combinÃ©s Ã des batteries de seconde vie â€“ peuvent offrir des avantages tels qu’une meilleure autonomie Ã©nergÃ©tique, une rÃ©duction des Ã©missions et une protection contre la volatilitÃ© des prix de l’Ã©lectricitÃ©. ParallÃ¨lement, le rapport souligne que la viabilitÃ© Ã©conomique et la clartÃ© rÃ©glementaire restent des obstacles dÃ©cisifs Ã une adoption plus large du marchÃ©.

Les principales conclusions

Le marchÃ© du photovoltaÃ¯que de seconde vie reste fragmentÃ© et sous-dÃ©veloppÃ©. L’absence de critÃ¨res de qualification harmonisÃ©s, de protocoles de test standardisÃ©s et de directives de rÃ©paration limite considÃ©rablement la transparence, la comparabilitÃ© et la confiance dans les produits rÃ©utilisÃ©s.

La rÃ©paration des modules PV â€“ qu’il s’agisse de traiter des dÃ©faillances de soudure, des plaques de fond fissurÃ©es ou des problÃ¨mes de boÃ®te de jonction â€“ a Ã©tÃ© dÃ©montrÃ©e comme techniquement rÃ©alisable. Cependant, l’expÃ©rience sur le terrain montre que la rÃ©paration est souvent trÃ¨s exigeante en main-d’Å“uvre, coÃ»teuse et difficile Ã mettre Ã l’Ã©chelle sans automatisation.

Des systÃ¨mes automatisÃ©s de test capables de caractÃ©risation IV, d’imagerie par Ã©lectroluminescence et de tests de rÃ©sistance d’isolation offrent une voie Ã©volutive pour un triage Ã grand volume. Cette approche permet une classification efficace en flux Â« rÃ©utilisation Â», Â« rÃ©paration Â» ou Â« recyclage Â», minimisant les coÃ»ts de main-d’Å“uvre et assurant une plus grande cohÃ©rence.

Les projets pilotes confirment que les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques de seconde vie â€“ parfois combinÃ©s Ã des systÃ¨mes de batteries de seconde vie â€“ peuvent apporter des avantages concrets en matiÃ¨re d’autonomie Ã©nergÃ©tique, de rÃ©duction des Ã©missions et de protection contre la volatilitÃ© des prix de l’Ã©lectricitÃ©.

La viabilitÃ© Ã©conomique reste un goulot d’Ã©tranglement dÃ©cisif. La rÃ©paration et la rÃ©utilisation concurrencent la baisse rapide du coÃ»t des nouveaux modules photovoltaÃ¯ques, rendant les incitations financiÃ¨res ou les contributions Ã©cologiques essentielles pour Ã©tablir un marchÃ© de rÃ©utilisation. Cela souligne que la clartÃ© rÃ©glementaire, les dispositifs de financement et les obligations de l’Ã©conomie circulaire seront essentiels Ã l’expansion des solutions photovoltaÃ¯ques de seconde vie.

La conception pour la rÃ©parabilitÃ© et la transparence des bases de matÃ©riaux Ã©mergent comme des facilitateurs critiques pour les modules photovoltaÃ¯ques de seconde vie. Les futures normes et politiques d’Ã©co-conception devraient promouvoir l’accessibilitÃ© des composants, la remplaÃ§abilitÃ© (par exemple, les boÃ®tes de jonction/diodes) et une documentation des bases de matÃ©riaux plus claire, ce qui rÃ©duira l’incertitude du triage et amÃ©liorera la faisabilitÃ© Ã©conomique de la rÃ©paration et de la rÃ©utilisation.

iea-pvps.org/key-topics/t13-performance-2nd-life-modules-2026/