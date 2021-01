Nouveau rapport de lâ€™AIE PVPS sur les incertitudes dans les Ã©valuations de rendement PV et LCOE

La Tâche en charge de la performance, de l’exploitation et de la fiabilité des systèmes photovoltaïques (Tâche 13) de l’AIE PVPS a récemment publié un nouveau rapport détaillé sur les rendements PV et LCOE. Des incertitudes demeurent…

Les évaluations de rendement (YA : Yield assessments) et les prévisions de rendement à long terme (LTYP ; Long term yield predictions) sont une condition préalable aux décisions commerciales concernant les investissements à long terme dans les centrales photovoltaïques (PV). Avec les données de coût (CAPEX, OPEX et taux d’actualisation), la sortie d’un YA et d’un LTYP (taux d’utilisation, taux de perte de performance et durée de vie) fournit aux investisseurs financiers les paramètres nécessaires au calcul du coût actualisé de l’électricité (LCOE) et d’évaluer le modèle de flux de trésorerie d’un investissement avec un taux de rendement interne (TRI) et une valeur actuelle nette (VAN) relatifs.

L’une des questions les plus pertinentes à laquelle la Tâche 13 a tenté de répondre dans ce rapport est la suivante: quelle est la fiabilité des YA? Sept spécialistes hautement qualifiés ne sont pas parvenus au même résultat dans les deux exercices d’étalonnage. Du point de vue de l’industrie, il serait avantageux que davantage d’analyses post-mortem «en direct» (c.-à-d. Comparaison du LTYP et des données mesurées, tous les cinq ans de vie du système) soient effectuées et publiées. Ils concluent également qu’avec le rapport précédent, ils ont fourni toutes les informations nécessaires pour comprendre si un YA est plus fiable qu’un autre et quelles données d’entrée et de sortie doivent être fournies par l’évaluateur pour parvenir à cette conclusion. De quoi investir plus sereinement encore !

iea-pvps.org/key-topics/uncertainties-yield-assessments/