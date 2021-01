Maison passive en Savoie : 93% dâ€™autoconsommation grÃ¢ce Ã  une utilisation optimale de lâ€™Ã©nergie solaire

La maison de Mickaël Pallares-Morel, partenaire Loxone, spécialiste de l’automatisation de la maison et du bâtiment accueille une famille de cinq personnes, affectueusement surnommée la famille Tortue, et leur permet d’atteindre 93% d’autoconsommation grâce à une utilisation optimale de l’énergie solaire photovoltaïque et une consommation pilotée. Mickaël Pallares-Morel a ouvert les portes de sa maison passive en Savoie ! Découverte.

Mickaël Pallares-Morel et sa famille vivent maintenant depuis 2 ans au sein de leur maison. Cette maison individuelle, bien que située à 850 mètres d’altitude, n’est pas équipée d’un chauffage. La famille a ainsi drastiquement baissé sa consommation énergétique. Bien plus qu’un projet domotique, cette maison passive répond à une philosophie claire : allier un projet écologique durable à la technologie pour un confort de vie optimal. Place au bilan de la consommation énergétique cette autoconsommation performante.

L’autoconsommation électrique grâce à l’énergie solaire photovoltaïque : les avantages

L’autoconsommation photovoltaïque revient à consommer l’énergie que vous produisez. Cette énergie solaire est renouvelable, respectueuse de l’environnement et décarbonée. Les avantages sont nombreux : réduction de la facture d’électricité, indépendance énergétique (dans les limites du stockage), respect de l’environnement… La famille Tortue n’a pas hésité à investir dans l’installation de 6 panneaux solaires et d’un système de 4 batteries GEL (4 * 12V 240Ah ) pour drastiquement réduire leur consommation énergétique. Cette installation, alliée aux équipements Victron et la domotique Loxone permet à cette famille d’atteindre 93% d’autoconsommation. La facture d’électricité pour ce lodgement de cinq personnes s’élève à environ 31€/mois d’électricité. La famille Tortue produit l’énergie, la gère et la stocke de manière entièrement automatisée et optimisée avec le Miniserver, le cerveau de la solution Smart Home et Smart Building Loxone, et arrive ainsi à une telle performance.

Matériaux utilisés et performance

Afin de monitorer sa consommation énergétique, Mickaël Pallares a équipé son installation d’équipements dotés de systèmes de communication standard. Par exemple, le pilotage des équipements Victron se fait nativement en Modbus TCP par le Miniserver. Il utilise le convertisseur Victron Multiplus II pour transformer l’énergie solaire récoltée en énergie consommable. Un Cerbo GX permet de superviser à tout moment l’état de charge de la batterie ainsi que la production et consommation énergétique provenant de l’installation photovoltaïque. Un BMV 702 permet de gérer les batteries et de calculer la consommation de l’installation. L’outil de mesure Serveur W.E.S. 2 récupère quant à lui tout l’historique des mesures pour ensuite les analyser via l’Application Loxone. Cette maison, livrée en décembre 2018, et équipée de la technologie Loxone, a été réalisée par Itinéraires bois, avec qui le partenaire a signé une coopération pour l’installation de la domotique Loxone au sein de toutes leurs nouvelles constructions.

Coûts et retour sur investissement pour une autoconsommation de 93%

Mickaël Pallares a réalisé un investissement d’environ 6 500€ d’équipements pour son installation qui comprend les produits cités précédemment. Résultat ? Une installation photovoltaïque ultra optimisée, intelligente et intuitive pour une autoconsommation solaire maximale. Ces équipements alliés à la technologie Loxone permettent à la famille de jouir d’une autoconsommation photovoltaïque à hauteur de 93%. Rien ne se perd, tout se transforme de manière optimale puisque le système photovoltaïque s’adapte en fonction de son environnement météorologique. En fonction des coordonnées GPS de la maison et de la météo à cet endroit, le Miniserver modifie automatiquement la configuration du système d’énergie. Loxone n’utilisant pas de solution Cloud, les données ne sont pas collectées mais sont gérées au sein de la maison et appartiennent donc entièrement à la famille. La famille peut à tout moment prendre la main sur le système via l’App gratuite ou les interrupteurs tactiles comme le Touch Pure ou l’élégant Touch Surface par exemple. Cependant la maison sait ce qu’elle doit faire, d’innombrables tâches du quotidien liées à la gestion de la maison sont ainsi épargnées à la famille.

Visualisation optimale des dépenses énergétiques

Les équipements Victron Multiplus II, du Cerbo GX, du BMV 702 et Serveur W.E.S. 2 possèdent tous leur propre interface de gestion. Le point fort d’une installation et programmation Loxone réside dans le fait que l’utilisateur peut piloter tous ces éléments depuis une seule et même interface ! La famille ne se connecte jamais à l’interface Victron pour contrôler l’installation photovoltaïque par exemple. Elle n’a également pas besoin de se connecter à l’interface KNX de la VMC pour la piloter. L’App Loxone suffit pour la gestion de tous ces équipements. « Une seule interface de gestion et de pilotage. Pilotage est à placer entre guillemets puisque le système se pilote en réalité tout seul. Cela me permet de visualiser facilement ce qu’il se passe avec mon installation et tous mes équipements à tout moment. Le Miniserver est réellement le cerveau de cette installation et permet à ma famille de cinq personnes de réaliser de manière automatisée et optimale des dépenses énergétiques. » déclare Mickaël Pallares, propriétaire de cette maison intelligente.