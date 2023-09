EIT InnoEnergy annonce une levÃ©e de fonds de plus de 140 millions d’euros pour doubler son impact

Des acteurs majeurs de l’industrie, de la finance, de la formation et du numérique ont participé à cette levée de fonds pour accélérer l’industrialisation et le passage à l’échelle des innovations cleantechs de la transition énergétique. Les investisseurs de ce tour de table incluent de nouveaux acteurs stratégiques (Société Générale, Santander CIB, PULSE – CMA CGM Energy Fund, Groupe Renault, Stena Recycling et NIIT), ainsi que des actionnaires existants (Siemens Financial Services, Schneider Electric, Capgemini, Volkswagen Group, ING, Koolen Industries, GROUPE IDEC et Engie). ” De nouveaux acteurs stratégiques ont rejoint InnoEnergy, plusieurs actionnaires ont réinvesti et nous avons obtenu suffisamment de nouvelles ressources financières pour doubler notre impact ” a déclaré Karine Vernier, CEO d’EIT InnoEnergy France. Le portefeuille d’InnoEnergy compte actuellement 200 startups, dont 3 licornes, qui devraient générer un chiffre d’affaires de 110 milliards d’euros et économiser 2,1 milliards de tonnes de CO2e d’ici à 2030.