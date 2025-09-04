Nouveau MultisystÃ¨me Solarbank Anker SOLIX : une rÃ©volution pour le marchÃ© du stockage rÃ©sidentiel

Acteur majeur du marchÃ© mondial du stockage d’Ã©nergie pour balcon, Anker SOLIX annonce le nouveau MultisystÃ¨me Solarbank, une solution modulaire plus facile Ã installer, plus souple et plus Ã©conomique que les systÃ¨mes traditionnels de stockage pour balcon et rÃ©sidentiels.

GrÃ¢ce Ã la possibilitÃ© de raccorder jusqu’Ã quatre Solarbank en parallÃ¨le, le MultisystÃ¨me affiche une puissance d’entrÃ©e solaire d’environ 14 kW, une puissance de sortie maximale dans le rÃ©seau domestique de 4,8 kW et une capacitÃ© maximale d’extension du stockage d’environ 64 kWh. Ces caractÃ©ristiques en font la solution idÃ©ale pour tous ceux qui recherchent un systÃ¨me abordable, efficace et ne nÃ©cessitant qu’un investissement progressif.

Jusqu’Ã 4,8 kW de puissance CA et 14,4 kW en entrÃ©e PV

Conception permettant d’Ã©tendre le systÃ¨me en toute souplesse, dans le cadre d’un investissement progressif

Installation simplifiÃ©e, qui fait gagner du temps et rÃ©duit les coÃ»ts

Nouveau chargeur pour vÃ©hicules Ã©lectriques compatible avec le MultisystÃ¨me Solarbank

Avec son MultisystÃ¨me, Anker SOLIX rÃ©volutionne les solutions de stockage d’Ã©nergie solaire rÃ©sidentielles, en rÃ©pondant aux problÃ©matiques inhÃ©rentes aux solutions habituelles pour balcon et de stockage rÃ©sidentiel : lourd investissement en amont, dÃ©lai d’amortissement Ã©levÃ© et manque de souplesse lorsque les besoins augmentent. Sans compter l’augmentation des prix de l’Ã©nergie et les coÃ»ts supplÃ©mentaires pour les propriÃ©taires.

Le MultisystÃ¨me Solarbank Anker SOLIX est disponible dÃ¨s Ã prÃ©sent. Le Power Dock est proposÃ© Ã 499 â‚¬ (prix de vente conseillÃ©). Du 2 septembre au 12 octobre 2025, le Power Dock bÃ©nÃ©ficie d’une rÃ©duction de lancement : celui-ci est proposÃ© Ã 399 â‚¬.