La SMA Home Storage Solution Ã©tablit un nouveau record Ã  lâ€™inspection des systÃ¨mes de stockage menÃ©e par la HTW Berlin

La SMA Home Storage Solution figure parmi les solutions de stockage domestique les plus efficaces du marchÃ©. Lors de la derniÃ¨re inspection des systÃ¨mes de stockage de lâ€™Ã©lectricitÃ© menÃ©e par la Hochschule fÃ¼r Technik und Wirtschaft (HTW) de Berlin, la solution SMA a atteint, dans la classe de puissance jusquâ€™Ã 5 kW, un System Performance Index (SPI) de 92,8 %. Un recordÂ !

SMA se positionne en tÃªte de la classe de puissance pour les onduleurs hybrides (systÃ¨mes couplÃ©s en courant continu) jusquâ€™Ã 5 kW, avec le meilleur score jamais enregistrÃ© selon la derniÃ¨re inspection des systÃ¨mes de stockage de lâ€™Ã©lectricitÃ© menÃ©e par la Hochschule fÃ¼r Technik und Wirtschaft (HTW) de Berlin. Â« Chez SMA, nous ne proposons pas uniquement des technologies innovantes, mais des solutions complÃ¨tes et coordonnÃ©es, capables de fournir concrÃ¨tement plus dâ€™Ã©nergie. Pour les utilisateurs, cela se traduit directement par davantage dâ€™indÃ©pendance et une efficacitÃ© optimale. Nous sommes ravis que cela soit dÃ©sormais reconnu officiellement Â», explique Marcus Spickermann, Executive Vice President Division Home & Business Solutions chez SMA. Â« Le rÃ©sultat exceptionnel obtenu par notre Home Storage Solution lors de la prestigieuse inspection des systÃ¨mes de stockage de lâ€™Ã©lectricitÃ© de la HTW Berlin est pour nous une grande satisfaction et une source de motivation Â».

Une analyse objective conduite par la HTW Berlin

Lâ€™inspection menÃ©e par la HTW Berlin figure parmi les Ã©tudes indÃ©pendantes de rÃ©fÃ©rence en matiÃ¨re dâ€™Ã©valuation de performance Ã©nergÃ©tique des systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie photovoltaÃ¯que rÃ©sidentiels dans la rÃ©gion DACH. Elle consiste Ã tester rÃ©guliÃ¨rement des systÃ¨mes de stockage Ã batterie domestiques dans des conditions reprÃ©sentatives afin dâ€™en mesurer lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique.

La SMA Home Storage Solution, composÃ©e de lâ€™onduleur hybride Sunny Boy Smart Energy 5.0, de la batterie lithium-ion SMA Home Storage 6.5 et du SMA Energy Meter, est dÃ©sormais rÃ©pertoriÃ©e dans lâ€™outil allemand Â« Stromspeicher- Inspektor Â». Elle y a obtenu un SPI de 92,8 %, Ã©tablissant ainsi la valeur la plus Ã©levÃ©e Ã ce jour parmi les onduleurs hybrides (systÃ¨mes DC-couplÃ©s).

Quand efficacitÃ© rime avec usage quotidien

Avec sa grande plage de tension dâ€™entrÃ©e et ses trois MPP tracker, lâ€™onduleur hybride Sunny Boy Smart Energy est parfaitement adaptÃ© aux configurations de toiture complexes. Il bÃ©nÃ©ficie de la technologie de pointe au carbure de silicium (SiC-MOSFETs) ainsi que de composants brevetÃ©s dÃ©veloppÃ©s en interne pour lâ€™Ã©lectronique de puissance, garantissant un haut niveau de rendement. Ses rÃ©serves de puissance amÃ©liorent la fiabilitÃ© et permettent, grÃ¢ce Ã la solution de secours optionnelle de SMA, de maintenir une alimentation performante mÃªme lors dâ€™une panne de courant. La batterie SMA Home Storage se distingue par ses faibles pertes en mode veille et sa conception robuste, qui assurent une exploitation sÃ»re Ã long terme. Son architecture modulaire permet dâ€™adapter facilement la capacitÃ© de stockage aux besoins Ã©nergÃ©tiques spÃ©cifiques de chaque domicile. Le SMA Energy Meter offre une mesure trÃ¨s prÃ©cise des flux Ã©nergÃ©tiques dans la maison (intervalle de 200 ms), garantissant une rÃ©gulation rapide et efficace. Cette prÃ©cision assure une coordination optimale entre lâ€™installation photovoltaÃ¯que, la batterie et les charges.