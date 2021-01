Nouveau module demi-cellule de WINAICO pour le marchÃ© europÃ©en : la sÃ©rie WST-MG GEMINI atteint 375 watts

WINAICO Deutschland GmbH, une filiale du grand fabricant de modules solaires de Taiwan Win Win Precision Technology Co, Ltd, présentera la nouvelle série de modules WINAICO WST-MG GEMINI sur le marché européen à partir de mars 2021. Le WST-MG GEMINI se compose de 120 demi-cellules monocristallines et atteint un rendement de module de 20,6% avec des dimensions de seulement 1 759 cm de hauteur et 1 034 cm de largeur.

La technologie demi-cellule permet un meilleur comportement thermique. De plus, les fils réfléchissants augmentent l’efficacité lumineuse et augmentent le rendement. Les modules photovoltaïques GEMINI sont équipés de 9 jeux de barres, ce qui permet des résistances inférieures et des puissances nominales supérieures à 370 watts. Ils représentent une solution pertinentes pour les installations privées et commerciales sur les toits.

Tous les modules solaires de WINAICO sont testés au-delà des normes internationales. Par exemple, les modules WINAICO sont certifiés grêle, brouillard salin, ammoniaque, PID et LeTID. «Compte tenu de l’énorme potentiel de croissance des systèmes de toiture privés et commerciaux, nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos clients un module compact avec une forte puissance à l’avenir. Bien sûr, nous offrons également une garantie de produit de 25 ans pour la nouvelle série WST GEMINI », déclare Marc Ortmanns, responsable des ventes et du marketing chez WINAICO Deutschland GmbH.