CES 2021 : Schneider Electric donne le contrÃ´le aux habitants de la maÃ®trise d’une Ã©nergie solaire plus responsable

À l’occasion du CES 2021 entièrement virtuel, Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a dévoilé son système Wiser, le tableau électrique résidentiel nouvelle génération destiné au marché européen. Cette nouvelle innovation de pointe au cœur de l’écosystème Wiser permet de contrôler depuis un seul endroit tous les besoins en énergie des appareils connectés à l’aide d’algorithmes d’intelligence artificielle, transformant ainsi les maisons connectées en maisons connectées responsables. Elle marque une étape majeure vers la mise en œuvre de maisons solaires auto-suffisantes à énergie positive et permet directement aux consommateurs de choisir une énergie durable.

En associant l’efficacité du tableau électrique et du logiciel Wiser, les consommateurs ont la maîtrise totale de la production, du stockage et de la distribution d’énergie dans leur logement. Cette solution « grid-to-plug » réunit le compteur, le chargeur de véhicule électrique, l’alimentation de secours, le stockage de l’énergie, le convertisseur solaire et les charges d’énergie (thermostats intelligents, par exemple) dans un système de gestion d’énergie intelligent capable de résoudre les délicats problèmes de résilience et d’efficacité de la gestion de l’électricité dans la maison. Chaque fois que cela est possible, le système privilégie l’énergie durable en veillant à ce que les appareils les plus énergivores, dont les véhicules électriques, consomment majoritairement de l’électricité provenant des sources d’énergie solaires ou décarbonées de la maison. Le système passe automatiquement de l’énergie traditionnelle à l’énergie renouvelable.

Responsable et sûr

Pour cela, le tableau électrique Wiser tient compte de facteurs multiples tels que l’heure, la météo, le tarif d’électricité de l’abonné et les habitudes de consommation, et stocke de grandes quantités d’énergie solaire pour l’alimentation de secours en cas d’urgence. Les systèmes essentiels de la maison, comme les connexions et les dispositifs de sécurité, sont ainsi maintenus en fonctionnement en cas de coupure des sources d’énergie traditionnelles.

L’utilisation croissante et en quantités importantes des solutions d’énergie responsables réduit les empreintes carbone, mais améliore également la rentabilisation des panneaux solaires/photovoltaïques en diminuant considérablement les factures d’électricité.

Des fonctions de sécurité supplémentaires, comme la possibilité de signaler de manière anticipée aux occupants du logement des risques de défaut électrique (surcharges et problèmes de câblage ou de surintensité), sont assurées par les dispositifs de sécurité connectés de la famille Wiser (Acti9 Active, par exemple). La sécurité électrique de la maison est gérée de manière sûre, avec une approche active plutôt que réactive. En combinant toutes ces fonctions, le tableau électrique offre aux propriétaires des choix de consommation d’énergie responsable, et mesure et réduit l’empreinte carbone de leur logement.

Manish Pant, Vice-président exécutif Home & Distribution de Schneider Electric, a déclaré : « Notre consommation d’électricité domestique va doubler d’ici 2050, alors même que nous devons tout mettre en œuvre pour réduire les émissions de CO2 de nos maisons. Nous devons résoudre ce dilemme. Tandis que nous équipons nos logements d’un nombre croissant d’appareils connectés à l’Internet des objets (IoT), notre capacité de contrôle et de gestion de nos besoins d’énergie à domicile est tout simplement non négociable. Il est essentiel de disposer d’un système de gestion de l’alimentation interopérable et sûr pour en tirer des avantages notables dans nos maisons et des effets positifs sur notre mode de vie, tout en contenant nos dépenses d’énergie et nos émissions de CO2. Aujourd’hui, nous donnons aux consommateurs la possibilité de faire des choix d’énergie durable et de contrôler activement leurs besoins en électricité. »

Maîtriser les charges d’énergie de la maison, du réseau à la prise électrique

Toute l’énergie électrique provenant de la maison et du réseau converge vers un unique tableau qui supervise directement la charge : du réseau à la prise électrique. Le tableau gère les charges légères à élevées, les piscines, le chauffage et les appareils tels que congélateurs et lave-linge dans deux modes : charges critiques et charges normales. En cas de coupure due à des intempéries, par exemple, le tableau passe en mode « charge critique ». Il détermine alors si les appareils comme le réfrigérateur sont « essentiels », après quoi seuls ceux considérés comme « essentiels » sont alimentés depuis la batterie ou l’alimentation de secours.

Charger sans charges supplémentaires

La version entrée de gamme du tableau électrique permet de surveiller la consommation d’énergie solaire, mais elle peut aussi être enrichie de fonctions premium qui débloquent des capacités avancées. Par exemple, le chargement des véhicules électriques représente une consommation et un coût considérables en période de plein tarif. Le tableau électrique Wiser peut contribuer à réduire ces coûts de plusieurs façons différentes :

En veillant à ce que la vitesse de charge du véhicule ne dépasse jamais la limite du contrat avec le fournisseur d’énergie, c’est-à-dire en calculant le maximum d’électricité disponible pour la voiture en fonction des besoins des autres appareils présents dans la maison (réfrigérateur, four, systèmes de sécurité, etc.). Le propriétaire évite les dépenses imprévues tout en chargeant son véhicule aussi vite que possible.

En privilégiant l’énergie solaire pour charger le véhicule. Le tableau peut même être programmé de sorte qu’il se charge directement pendant les périodes de production solaire les plus intenses, ce qui permet d’utiliser de l’énergie sans dépasser les limites.

En calculant le meilleur moment et le tarif le plus intéressant pour tous les besoins en énergie de la maison, grâce aux données, à l’intelligence artificielle et aux tarifs proposés par le fournisseur d’électricité. Le tableau peut être programmé pour accélérer la charge du véhicule électrique lorsque le tarif est le plus bas : il suffit pour cela d’appuyer sur un bouton dans l’application.

Installation et utilisation intuitives

Le tableau électrique Wiser de Schneider Electric s’intègre à la perfection dans les propriétés, où il mesure les batteries et l’énergie provenant du bâtiment et du réseau. Avec Wiser, tout peut être géré avec la plus grande facilité et contrôlé par le propriétaire dans une seule et même application. Les électriciens gagnent du temps lors de l’installation car le tableau est livré précâblé et déjà monté. Après son installation, la plateforme ouverte évolue au fil des innovations en matière de logiciels et de produits, et elle est compatible avec les meilleures solutions de tiers. Le tableau électrique Wiser sera disponible cette année en France et en Espagne. Il sera prochainement disponible dans d’autres pays européens.