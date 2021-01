SER / Colloque national photovoltaÃ¯que le 19 janvier 2021 : le PV doit changer de braquet

La 6ème édition du Colloque National Photovoltaïque organisé par le Syndicat des énergies renouvelables aura lieu pour la première fois en format 100 % numérique avec retransmission en direct le mardi 19 janvier dès 9h30 et rencontres networking de 14h00 à 16h00. Au programme de la matinée, l’ouverture du colloque en présence de François Bayrou, Haut-commissaire au plan, ancien ministre (non confirmée pour l’instant), Jean-Louis Bal, Président, Syndicat des énergies renouvelables, Xavier Daval, Président de la Commission SOLAIRE du SER, vice-Président du SER, Sophie Mourlon, Directrice de l’Energie à la direction générale de l’Energie et du Climat, Ministère de la Transition écologique et solidaire ou encore Laure Chapuis, Expert Energies Renouvelables au cabinet de la Commissaire Européen à l’Energie, Commission européenne,

En suivant, les différentes tables rondes auront pour thème :

Autant de sujets d’actualités à même de faire émerger des solutions susceptibles de permettre à la filière d’atteindre les objectifs très (trop ?) ambitieux de la PPE de 20 GW à horizon 2023 !

ser-evenements.com/6eme-colloque-national-photovoltaique/