Nouveau duo : KOSTAL dÃ©sormais compatible avec Dyness Stack100

KOSTAL Solar Electric Ã©tend la compatibilitÃ© de ses solutions d’onduleurs et permet dÃ©sormais la combinaison des onduleurs Ã©prouvÃ©s PLENTICORE G3 et PLENTICORE G2 avec la batterie haute performance Ã©volutive Dyness Stack100. GrÃ¢ce Ã ce partenariat, KOSTAL confirme une fois de plus son ambition de proposer des solutions de stockage dâ€™Ã©nergie sur mesure et pÃ©rennes, pour des applications allant de lâ€™habitat rÃ©sidentiel au secteur tertiaire.

PLENTICORE G3 : Haute performance pour le stockage

Le PLENTICORE G3 de KOSTAL est lâ€™un des onduleurs les plus flexibles du marchÃ© : disponible en classes de puissance S (4 – 7 kW), M (8,5 – 12,5 kW) et L (15 – 20 kW), avec la possibilitÃ© dâ€™augmentation de puissance immÃ©diate ou ultÃ©rieure, cet onduleur sâ€™adapte Ã divers profils dâ€™exigences. GrÃ¢ce Ã son entrÃ©e batterie activable, le PLENTICORE G3 peut Ãªtre utilisÃ© comme onduleur PV, hybride ou batterie. Les avantages principaux incluent une mise en service intuitive (via lâ€™appareil ou l’application Solar), des fonctions de surveillance complÃ¨tes, et une fonction de secours optionnelle.

Dyness Stack100 : Flexible et polyvalent

Le systÃ¨me modulaire Dyness Stack100 offre une capacitÃ© de 5,12 kWh par unitÃ© et utilise une technologie lithium-fer-phosphate (LiFePO4) sÃ»re et durable. GrÃ¢ce Ã leur conception empilable et Ã leur extensibilitÃ© flexible, il est possible d’atteindre une capacitÃ© maximale de 71,68 kWh en combinaison avec le PLENTICORE G3 et de 56,32 kWh avec le PLENTICORE G2.

Ce systÃ¨me de stockage convient donc aussi bien aux petites quâ€™aux grandes installations. Avec un systÃ¨me dâ€™extinction intelligent et une gestion thermique efficace pour des tempÃ©ratures de fonctionnement allant de -20â€¯Â°C Ã 55â€¯Â°C, le Stack100 garantit un haut niveau de sÃ©curitÃ©. Son installation plug-and-play sans cÃ¢blage supplÃ©mentaire le rend particuliÃ¨rement simple et flexible Ã mettre en Å“uvre.

PLENTICORE G3 et PIKO CI : Stockage dans le secteur tertiaire

Pour les solutions photovoltaÃ¯ques commerciales, le PLENTICORE G3 peut Ãªtre utilisÃ© comme onduleur batterie performant, en combinaison avec le KOSTAL PIKO CI. Tandis que le PLENTICORE G3 assure une utilisation efficace de la batterie, le PIKO CI agit en tant quâ€™onduleur efficace pour les installations tertiaires.

Le PIKO CI de KOSTAL est spÃ©cialement conÃ§u pour les installations solaires commerciales et disponible en puissances de 30, 50 et 100 kW. Ses atouts principaux sont :

Rendement Ã©levÃ© jusquâ€™Ã 98,5 % pour une exploitation maximale de lâ€™Ã©nergie

4 trackers MPP pour un dimensionnement flexible et des rendements optimisÃ©s

Large plage dâ€™entrÃ©e DC et faible tension de dÃ©marrage pour des concepts variÃ©s

Design compact et robuste avec protection IP65, adaptÃ© Ã une installation intÃ©rieure ou extÃ©rieure

Mise en service intuitive avec lâ€™application PIKO CI et lâ€™outil de configuration PIKO CI Config Tool

Avec la combinaison des onduleurs KOSTAL PLENTICORE et PIKO CI ainsi que le Stack100 de Dyness, les installateurs â€“ particuliers ou professionnels â€“ disposent dâ€™une solution systÃ¨me idÃ©ale, garantissant une autonomie maximale et une rentabilitÃ© Ã©levÃ©e.