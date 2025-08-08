Entech : Signature dâ€™un contrat pour un systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS)

Entech, sociÃ©tÃ© de technologie spÃ©cialisÃ©e dans le stockage et le pilotage intelligent des EnR, annonce la signature dâ€™un contrat de construction dâ€™un nouveau systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS), assorti dâ€™un engagement de maintenance sur 20 ans, dâ€™un montant de plus de 5 Mâ‚¬.

Entech annonce la signature dâ€™un contrat de plus de 5 Mâ‚¬ avec un acteur majeur de lâ€™Ã©nergie portant sur la construction dâ€™un systÃ¨me de stockage par batterie dâ€™une capacitÃ© totale dâ€™environ 20 MWh, situÃ© en Loire Atlantique. La mise en Å“uvre de ce contrat sera assurÃ©e par Entech Construction, lâ€™activitÃ© dâ€™Entech qui regroupe la conception, le dÃ©veloppement et lâ€™installation de centrales photovoltaÃ¯ques au sol et de centrales de stockage. La mise en service est prÃ©vue pour dÃ©cembre 2026. Un contrat complÃ©mentaire de maintenance a Ã©galement Ã©tÃ© signÃ© pour 20 ans, afin de garantir la performance et la disponibilitÃ© du systÃ¨me sur le long terme.