La consommation d’Ã©lectricitÃ© de la Chine devrait croÃ®tre de 6,3 % au cours de la pÃ©riode 2024-30

La consommation d’Ã©lectricitÃ© de la Chine continue de dÃ©passer la croissance de son produit intÃ©rieur brut (PIB), sous l’effet d’une rÃ©orientation vers des industries Ã forte intensitÃ© Ã©nergÃ©tique et de l’Ã©lectrification rapide des infrastructures de transport et numÃ©riques. La forte augmentation de la demande d’Ã©lectricitÃ© est progressivement soutenue par les Ã©nergies propres. La consommation d’Ã©lectricitÃ© du pays devrait atteindre 13 757 TWh en 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composÃ© (TCAC) de 6,3 % au cours de la pÃ©riode 2024-30, selon Global Data.

Le dernier rapport de GlobalData, intitulÃ© Â« Perspectives du marchÃ© de l’Ã©lectricitÃ© en Chine Ã l’horizon 2035, mise Ã jour 2025 â€“ Tendances du marchÃ©, rÃ©glementations et paysage concurrentiel Â», rÃ©vÃ¨le que le PIB rÃ©el de la Chine (en USD, aux prix de 2015) devrait passer de 2 018,8 milliards de dollars en 2024 Ã 2 319,9 milliards de dollars en 2030, ce qui stimulera la demande d’Ã©lectricitÃ©. MalgrÃ© une baisse de la population chinoise de 1 412 millions en 2020 Ã 1 410 millions en 2024, la consommation d’Ã©lectricitÃ© a constamment affichÃ© une croissance de plus de 6 % ces derniÃ¨res annÃ©es, et la tendance devrait se poursuivre avec l’industrialisation rapide et le dÃ©veloppement des infrastructures de vÃ©hicules Ã©lectriques (VE).

La Chine met de plus en plus l’accent sur le dÃ©veloppement durable

Â« Ces derniÃ¨res annÃ©es, la consommation d’Ã©lectricitÃ© de la Chine a augmentÃ© Ã un rythme significatif par rapport Ã celle d’autres pays. La croissance de la production Ã partir de l’hydroÃ©lectricitÃ© et des sources d’Ã©nergie renouvelables a entraÃ®nÃ© une capacitÃ© de production excÃ©dentaire dans de nombreuses centrales Ã©lectriques au charbonÂ Â» commente Attaurrahman Ojindaram Saibasan, analyste principal de lâ€™Ã©nergie chez GlobalData. Par consÃ©quent, le gouvernement chinois a imposÃ© un moratoire sur la construction de nouvelles installations Ã base de charbon dans les rÃ©gions Ã©conomiques clÃ©s de Hong Kong, Shanghai et PÃ©kin. Alors que la Chine passe des industries lourdes aux secteurs des services et de la haute technologie, et met de plus en plus l’accent sur le dÃ©veloppement durable, la demande de charbon devrait encore diminuer. NÃ©anmoins, le charbon devrait rester la principale source de production d’Ã©lectricitÃ© tout au long de la pÃ©riode de prÃ©vision.

Les VE, l’intelligence artificielle (IA), les centres de donnÃ©es devraient propulser la demande

Attaurrahman Ojindaram Saibasan ajoute : Â« Ã€ court terme, la Chine est confrontÃ©e aux dÃ©fis des coÃ»ts Ã©levÃ©s de l’Ã©nergie et des prix des matiÃ¨res premiÃ¨res. Cependant, son partenariat avec la Russie devrait offrir l’occasion de sÃ©curiser les importations de pÃ©trole, de charbon et de gaz par le biais d’accords avantageuxÂ Â». En 2024, le secteur industriel occupait une part dominante de la consommation d’Ã©lectricitÃ©, avec 67 %. Venaient ensuite le secteur rÃ©sidentiel (15,6 %) et le secteur commercial (4,4 %). Le secteur des transports dÃ©tenait une part de 2,3 %, tandis que les autres segments contribuaient Ã 10,7 %. Les industries Ã©mergentes, notamment les VE, l’intelligence artificielle (IA), les centres de donnÃ©es, les semi-conducteurs et les infrastructures 5G, connaissent une croissance rapide. Ces secteurs sont particuliÃ¨rement dÃ©pendants de l’Ã©lectricitÃ© et devraient propulser la demande d’Ã©lectricitÃ© dans le pays.

L’Ã©nergie renouvelable Ã©olienne et solaire poursuit son expansionÂ

La Chine prÃ©sente trois principaux domaines d’opportunitÃ©s d’investissement : la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir du gaz, la production d’Ã©nergie renouvelable et les infrastructures de rÃ©seau intelligent. Les perspectives de production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir du gaz sont sur le point d’augmenter, sous l’impulsion de l’initiative du gouvernement visant Ã rÃ©duire la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir du charbon. Â«Â Le pays a rÃ©alisÃ© des progrÃ¨s significatifs dans le domaine de l’Ã©nergie renouvelable, l’Ã©nergie Ã©olienne et solaire Ã©tant sur le point de poursuivre son expansionÂ Â» poursuit Attaurrahman Ojindaram Saibasan. Et Attaurrahman Ojindaram Saibasan de conclure : Â« Le pays s’est Ã©galement engagÃ© Ã dÃ©velopper son secteur Ã©olien offshore en alignant le coÃ»t de l’Ã©lectricitÃ© sur le prix du marchÃ©. Bien que les projets Ã©oliens offshore impliquent des dÃ©penses plus Ã©levÃ©es que leurs homologues terrestres, la Chine relÃ¨ve ces dÃ©fis en construisant des turbines plus grandes. En outre, l’engagement du gouvernement Ã amÃ©liorer l’infrastructure publique d’approvisionnement en Ã©lectricitÃ© et Ã accroÃ®tre l’efficacitÃ© devrait gÃ©nÃ©rer des opportunitÃ©s d’investissement dans les rÃ©seaux intelligentsÂ Â».