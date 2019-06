Nouveau cadre EASY ROOF EVOLUTION format portrait “P-1”

IRFTS complète sa gamme de systèmes de pose EASY ROOF EVOLUTION et lance le format portrait P-1, nouveau cadre qui facilite l’intégration totale en toiture de panneaux photovoltaïques à haut rendement.

Esthétique et performant, le cadre EASY ROOF EVOLUTION format P-1 offre une compatibilité élargie aux principaux modules photovoltaïques du marché et permet d’accueillir les modèles de panneaux à haut rendement de nouvelle génération. L’ensemble des autres composants du système, abergements et éléments de fixation, reste inchangé et est donc compatible avec ce nouveau format. Idéal pour un installateur qui souhaite réaliser un projet d’autoconsommation énergétique, le système d’intégration EASY ROOF EVOLUTION est rapide à mettre en œuvre et compatible avec la quasi-totalité des modules cadrés du marché, en orientation portrait ou paysage.

Un assemblage astucieux, modulable par emboitement

Grâce à un ingénieux procédé d’emboitement breveté, les différentes pièces du cadre EASY ROOF EVOLUTION format P-1 s’imbriquent précisément les unes dans les autres, sans découpe ni joint, et s’adaptent parfaitement aux différents types de toitures avec des pentes de 10° à 50°, en construction neuve et en rénovation : résidentiel, commercial, bâtiments publics, agricoles et industriels. Pour répondre à chaque projet, les cadres P-1 sont modulables de quelques Watts jusqu’à plusieurs MW.

Un système esthétique, intégré et ventilé

Pour un réel gain de temps sur les chantiers, la pose du système IRFTS prévoit une installation sans découpe, l’abergement haut est intégré et le réglage de l’installation s’effectue en fonction de la longueur du module, grâce à l’intégration de différents points de réglage. Le système de bridage des modules ne nécessite qu’une seule vis par bride de fixation. Ceci facilite grandement la maintenance, puisque contrairement à beaucoup d’autres systèmes, seules les brides seront retirées pour vérifier les connexions d’un module. Autre avantage pour l’installateur, ce débridage des modules peut se faire à tout moment sans jamais toucher à l’étanchéité de l’installation, pour un montage facile, esthétique et en toute sécurité. Des entrées et sorties d’air, situées sous chaque module photovoltaïque, permettent une ventilation individuelle et optimale du champ photovoltaïque en toiture, pour une meilleure performance énergétique. En plus de son étanchéité assurée par recouvrement, EASY ROOF EVOLUTION format P-1 dispose également d’une grande résistance aux UV, grêle, rouille, chaleur, neige et vent.

Le système le plus fiable du marché

La technologie EASY ROOF EVOLUTION dissocie la fonction étanchéité, assurée par le recouvrement des cadres et abergements, de la fonction d’ancrage en toiture assurée par les pattes et brides de fixation.La dissociation de ces 2 fonctions est primordiale puisqu’elle garantit la bonne dilatation thermique des composants assurant l’étanchéité. Ces derniers peuvent ainsi bouger sans contraintes, saison après saison, sans risque de nuire à cette fonctionnalité essentielle, contrairement à une fixation mise en œuvre directement à travers un composant de type “plastique”.

EASY ROOF EVOLUTION format P-1 sera disponible chez les distributeurs IRFTS début juillet 2019.

Encadré

Le cadre EASY ROOF EVOLUTION format P-1 en résumé

• Application : installation intégrée pour toiture présentant une pente de 10° à 50°,

• Matériau cadre et abergements : Copolymère polypropylène avec additifs, 100 % recyclable, éléments de fixation en aluminium, visserie en inox,

• Orientation : portrait, pyramide et formes libres,

• Compatibilité : modules photovoltaïques cadrés, (liste de compatibilité sur www.irfts.com)

• Finitions : aluminium et noir,

• Certification : par ETN, Enquête Technique Nouvelle.

