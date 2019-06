La société SolarCom lauréat de la 2ème édition des prix EDF Pulse Occitanie

Le jeudi 13 juin dernier. EDF a récompensé à Toulouse à l’occasion du salon Innovation IT Day organisé par Digital 113, les lauréats et les 3 coups de cœur de la deuxième édition des prix EDF Pulse Occitanie, concours visant à révéler et accompagner des innovateurs, start-ups, PME, laboratoires, de la région Occitanie. Parmi les lauréats en lien avec l’énergie solaire, on retrouve la société SolarCom qui participe au développement des Smart Stades à énergie positive. Sa technologie répond aux besoins de développer dans les stades et grandes salles de concert des solutions à énergie positive & intégrées dans leur environnement.

Créé début 2018 par Jérôme Tripoz, Solar Com propose des bornes de recharge solaires pour téléphones portables. Le principe de fonctionnement des bornes est très simple : le panneau solaire fabrique de l’énergie verte qui est stockée dans une batterie de forte capacité à l’intérieur de la borne. Cette batterie permet de recharger les téléphones portables de jour comme de nuit et quelles que soient les conditions météorologiques. Les bornes sont faciles à installer et 100% autonomes, il n’y a aucun câblage à prévoir. Le modèle de borne Totem, dont un exemplaire est installé au Jardin des Plantes à Toulouse, est équipé de 5 casiers verrouillables disposant des différents câbles de recharge pour pouvoir laisser son téléphone en charge. Il y a aussi 4 ports USB accessibles sur les côtés de la borne. Les bornes sont libres d’utilisation pour le public.

Le modèle économique consiste soit à vendre les bornes à une collectivité ou une entreprise souhaitant offrir ce service sur son territoire, soit à vendre l’espace publicitaire des bornes. L’habillage des bornes à son image permettra à une entreprise d’avoir une communication percutante et éco-responsable grâce au service gratuit et très recherché qu’elle offrira sur tous types d’événements outdoor (compétitions sportives, concerts, festivals, fêtes locales,…).