CVE, un opÃ©rateur franÃ§ais Ã  la conquÃªte du marchÃ© solaire amÃ©ricain

Dans le top 10 des lauréats aux appels d’offres du Massachusetts et seul opérateur européen à concourir, CVE lance son offre de fourniture d’électricité solaire communautaire dans le nord-est des Etats-Unis. Le groupe s’affirme comme un acteur précurseur sur le marché de la vente directe d’énergie renouvelable !

CVE [Changeons Notre Vision de l’Energie], producteur indépendant français d’énergies renouvelables dont Cap Vert Energie est la marque historique, a lancé son offre de fourniture d’énergie solaire communautaire aux Etats-Unis, appelée « Halo ». « CVE est une PME agile qui a la capacité de créer des modèles de services innovants, notamment dans le solaire. Notre vision depuis la création du groupe il y a 10 ans est de produire et fournir localement des énergies renouvelables dans un modèle de vente directe, pour répondre aux besoins des entreprises et territoires. Avec notre offre Halo aux Etats-Unis, nous rentrons sur un nouveau marché – le solaire communautaire – après un travail de plusieurs années pour décrypter les différents mécanismes émergents dans ce pays », explique Pierre de Froidefond, associé co-fondateur de CVE avec Christophe Caille et Hervé Lucas.

Des nouveaux modèles de services innovants

Halo permet aux particuliers et aux entreprises, qui ne peuvent ou ne veulent pas installer de panneaux solaires sur leurs toits, d’accéder aux bénéfices de l’énergie solaire sans investir dans une centrale. CVE développe, finance, construit et exploite les installations solaires Halo qui fournissent de l’électricité verte au réseau local des abonnés. Ces derniers reçoivent alors des crédits solaires qui sont appliqués sur leur facture d’électricité et permettent des économies allant jusqu’à 10% par mois. Grâce à la plate-forme numérique www.halosolar.com, les abonnés peuvent voir les montants qu’ils économisent, la quantité d’électricité produite par les panneaux solaires qui les approvisionnent et la quantité d’émissions de carbone que leur abonnement compense. « Nous sommes en train de vivre une « troisième révolution industrielle », qui nous amènera nous, producteurs d’EnR, à proposer des services dématérialisés grâce au déploiement de la digitalisation tout au long de la chaine de valeur du système électrique. Chez CVE, nous avons récemment créé une direction de l’énergie en charge de valoriser au mieux nos flux, ce qui nous permet de réfléchir aux modèles de vente de demain répondant aux attentes des entreprises, territoires, écoquartiers, etc. de plus en plus engagés dans la transition énergétique, » poursuit Pierre de Froidefond.

Un total de 36 MWc

L’offre solaire communautaire Halo est proposée avec une première centrale photovoltaïque située à Acushnet, dans le Massachusetts acquise début 2019 par la filiale de CVE aux Etats-Unis – CVE North America. Elle sera également déployée au travers de plusieurs projets de centrales en construction lauréats des appels d’offre du Massachusetts (le programme SMART). CVE North America, seul opérateur européen à concourir, a en effet soumis et gagné sept installations solaires, pour un total de 36 MWc, ce qui la classe au 7ème rang des IPP lauréats. Les travaux commenceront d’ici la fin de l’année pour 29 MWc, qui seront mis en service début 2020. La filiale de CVE compte par dix autres projets à son portefeuille nord-américain.

