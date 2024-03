Nominations au sein du ComitÃ© de Direction dâ€™EDF Renouvelables

EDF Renouvelables, acteur majeur des énergies renouvelables en France et dans le monde, communique sur les évolutions récentes au sein de son Comité de Direction.

Elsa Gonse est devenue directrice Financière à compter du 1er mars 2024 en succession d’Aymeric Ducrocq.

Aymeric Ducrocq est directeur Energies Marines Renouvelables France depuis le 12 février 2024 en succession de Cédric Le Bousse.

Cédric Le Bousse est directeur International depuis le 1er janvier 2024, en succession de Frédéric Belloy, qui a rejoint EDF-SA.

Laetitia Villedieu est directrice des Ressources Humaines depuis le 1er décembre 2023, en succession d’Hélène Bauduin qui a rejoint EDF SA.

Elsa Gonse est nommée directrice Financière d’EDF Renouvelables et succède à Aymeric Ducrocq à compter du 1er mars. Arrivée dans l’entreprise en 2006, Elsa Gonse possède une grande expertise des différents métiers de la finance et a acquis une connaissance approfondie du secteur des énergies renouvelables. Elle contribuera dans ses nouvelles fonctions à développer les modes de financement des activités d’EDF Renouvelables en France et dans le monde et à renforcer la rentabilité des investissements et de l’activité.

Aymeric Ducrocq est directeur Énergies Marines Renouvelables France en succession de Cédric Le Bousse. Dans le groupe EDF depuis 2016, il rejoint EDF Renouvelables en novembre 2020. Depuis, il a contribué à l’accélération de la croissance d’EDF Renouvelables en veillant à la qualité et la rentabilité des investissements. Dans ses nouvelles fonctions, Aymeric Ducrocq aura la responsabilité de la performance des parcs éoliens en mer en exploitation , du développement et de la construction des projets ayant gagné des appels d’offres passés (AO1, AO3, AO4, Provence Grand Large) et de la participation d’EDF Renouvelables à certains des appels d’offres annoncés par le Gouvernement pour l’éolien en mer en France.

Cédric Le Bousse a succédé à Frédéric Belloy au poste de directeur International d’EDF Renouvelables. Dans ses nouvelles fonctions, il peut s’appuyer notamment sur son expérience dans l’éolien en mer et sa connaissance des marchés internationaux acquises au sein de l’entreprise depuis plusieurs années. Cédric Le Bousse pilote les activités d’EDF Renouvelables dans plus de 20 pays, hors France et Amérique du Nord.

En décembre 2023, Laetitia Villedieu a été nommée au poste de directrice des Ressources Humaines où elle succède à Hélène Bauduin. Elle bénéficie d’une solide expérience dans la gestion des ressources humaines notamment acquise au sein du groupe EDF. Laetitia Villedieu pilote la gestion des ressources humaines d’EDF Renouvelables et est également en charge des politiques de santé et sécurité ainsi que de l’environnement de travail, y compris l’immobilier.

EDF Renouvelables remercie chaleureusement Frédéric Belloy et Hélène Bauduin pour leurs contributions significatives dans le développement de l’entreprise et leur souhaite plein succès dans leurs nouvelles fonctions, respectivement à la direction Financière et à la direction des Ressources Humaines du groupe EDF.

Bruno Bensasson, Directeur Exécutif Groupe en charge des Énergies Renouvelables et Président-Directeur Général d’EDF Renouvelables, a déclaré : « Je suis très heureux d’annoncer ces évolutions au sein du Comité de Direction d’EDF Renouvelables, qui sont aussi une illustration de la richesse des opportunités et des parcours professionnels au sein du groupe EDF. Je suis convaincu que ces collaborateurs clés contribueront, avec leurs expériences et leurs expertises respectives, à renforcer notre position d’acteur majeur des énergies renouvelables et à soutenir notre croissance en France et dans le monde. »