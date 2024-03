En ce dÃ©but dâ€™annÃ©e 2024, le Groupe Technique Solaire franchit le cap des 200 collaborateurs !

En décembre 2023, Technique Solaire célébrait avec fierté son 15ème anniversaire, marquant ainsi une décennie et demie d’innovations et de succès dans le secteur du photovoltaïque et du biogaz. Dès le début de l’année 2024, l’entreprise a franchi un nouveau jalon important en accueillant son 200ème collaborateur, témoignant de son expansion continue et de sa dynamique de croissance. Technique Solaire avait franchi la barre symbolique des 100 collaborateurs en 2021, il y a tout juste 3 ans. Comme une exponentielle !

Dans le cadre de son expansion, Technique Solaire a réalisé en novembre 2023 une levée de fonds de 200 millions d’euros avec l’appui de ses partenaires historiques : Bpifrance et le groupe Crédit Agricole.

Une levée de fonds permettant d’accélérer la croissance du Groupe

Ce troisième tour de table marque un tournant dans la stratégie de développement de l’entreprise, lui permettant d’accélérer la croissance de son activité de production d’énergie, d’intensifier sa stratégie d’innovation, et de renforcer sa présence à l’international. Un plan d’investissement de 4 milliards d’euros sur la période 2024-2030 est prévu avec une entrée dans les activités de stockage d’énergie. L’entreprise renforce sa présence en Inde avec l’acquisition de cinq centrales solaires en Inde en 2023, pour une puissance combinée de 135,4 MWc. Cette expansion internationale témoigne de l’ambition de Technique Solaire de jouer un rôle clé dans la transition énergétique mondiale, en exportant son savoir-faire et ses solutions innovantes en matière d’énergie solaire.

Plus de 50 recrutements prévus en 2024 avec des profils très variés

L’arrivée du 200ème collaborateur symbolise non seulement la croissance soutenue de Technique Solaire mais aussi son engagement envers la création d’emplois durables dans le secteur des énergies renouvelables. En mettant l’accent sur le développement de projets photovoltaïques à grande échelle, l’entreprise continue de contribuer de manière significative à la production d’énergie verte, tout en soutenant le développement économique local. En effet, en tant qu’accélérateur des transitions énergétique et agricole, nous produisons de l’énergie renouvelable et compétitive, en déployant des infrastructures solaires photovoltaïques et de biogaz en France et à l’international, pour décarboner l’économie et contribuer au développement durable des territoires. Technique Solaire recherche des personnes engagées dans la transition énergétique, prêtes à porter les ambitions d’un groupe à taille humaine où la convivialité se mêle à l’esprit entrepreneurial. Plus de 50 recrutements par an sont prévus dans les prochaines années pour atteindre 400 collaborateurs d’ici 2030. Technique Solaire dispose de compétences pluridisciplinaires en interne (une équipe en charge du développement de projets, un bureau d’étude, une équipe spécialisée en financement de projets, une équipe juridique, une équipe achats, une équipe d’exploitation et de maintenance, …) et de sous-traitants qualifiés, pour mener à bien l’ensemble des projets.